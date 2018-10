O zmianie trenera Bayernu nie ma mowy. "Będę go bronił na śmierć i życie"





Bayern rozczarowuje, zawodzi na całej linii, nie wygrał czwartego meczu z rzędu. Nic to, prezydent bawarskiego klubu Uli Hoeness staje murem za trenerem Niko Kovacem. - Będę go bronił na śmierć i życie - zapewnia.

Decydowały centymetry. "Lewy" trafił, sędzia nie uznał To mógł być... czytaj dalej » W sobotę monachijczycy zostali rozbici na własnym terenie 3:0 przez gości z Monchengladbach. Koszmar. Upokorzenie.



Wcześniej był remis 1:1 z Augsburgiem, porażka 0:2 Herthą i znowu remis 1:1, tym razem z Ajaksem. W Bundeslidze zajmują dalekie szóste miejsce.

Żyją w zgodzie

- To dla nas trudny czas, do zmiany trenera nie powinno jednak dojść - twierdzi 66-letni Hoeness na łamach magazynu „Kicker”.



Z Kovacem, jak mówi, żyją w zgodzie. Nawet przez chwilę nie pomyślał, by zastąpić go kimś innym.



Dziennikarze przypominają, że Hoeness zbyt długo czekał z zatrudnieniem nowego szkoleniowca, kiedy wiadomo było, że liczący sobie lat 73 Jupp Heynckes odejdzie po ostatnim sezonie na zasłużoną emeryturę. W efekcie rozstający się z Borussią Dortmund Thomas Tuchel - na którego stawiał prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge - dostał pracę w PSG.



Kontrakt podpisano zatem na Kovaca.



Teraz piłkarzy czeka ligowa przerwa na mecze reprezentacji. O punkty w wyścigu po tytuł mistrza Niemiec Bawarczycy zagrają 20 października - na wyjeździe z Wolfsburgiem.



Źródło: PAP/EPA Karl-Heinz Rummenigge i Niko Kovac