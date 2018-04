Dzika radość prezesa Romy. Wylądował w fontannie, zapłaci karę





Foto: PAP/EPA, ESPN UK/Twitter | Video: PAP/EPA Roma sensacyjnie wyrzuciła Barcelonę z Ligi Mistrzów

To była szalona radość. Po zwycięstwie nad Barceloną prezes i właściciel Romy James Pallotta wskoczył do miejskiej fontanny. We Włoszech jest to surowo zabronione, ale działacz sam zobowiązał się do zapłacenia kary.

Media na Półwyspie Apenińskim opublikowały nagranie, na którym widać, jak amerykański właściciel klubu otoczony przez wiwatujących kibiców wskoczył z radości do fontanny na Piazza del Popolo.



Roma president James Pallotta went pretty wild after last night's victory over Barcelona pic.twitter.com/H2MaJF8l0K — ESPN UK (@ESPNUK) 11 kwietnia 2018





Przeprosił i zapłaci

Takie zachowanie jest zabronione i na mocy rozporządzenia władz karane jest grzywną do 500 euro.



W środę media podały, że Pallotta rozmawiał przez telefon z burmistrz Rzymu Virginią Raggi i przeprosił za to, co zrobił. Zapewnił, że dobrowolnie zapłaci karę.



Jeszcze tego dnia ma dojść do spotkania burmistrz włoskiej stolicy i prezesa Romy, która awansowała do półfinałów Ligi Mistrzów.



Świętowanie na ulicach i placach włoskiej stolicy trwało do rana.