Prezes Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi udał się do Brazylii, gdzie odwiedził Neymara. Oficjalnym powodem wizyty jest sprawdzenie stanu zdrowia napastnika po operacji prawej stopy, ale światowe media spekulują, że nie chodzi jedynie o to.

Zabieg, który został przeprowadzony 3 marca w klinice ortopedycznej w Belo Horizonte zakończył się sukcesem. Obecnie piłkarz przebywa w swojej willi w Mangaratiba, 100 km od Rio de Janeiro.

Wróci miesiąc przed mundialem

Neymar doznał kontuzji pod koniec lutego w meczu francuskiej ekstraklasy z Olympique Marsylia (3:0). Szczegółowe badania przeprowadzone we Francji wykazały u niego skręcenie prawej kostki i złamanie kości śródstopia.



Jak przewidują lekarze, którzy go operowali w Brazylii, do treningów będzie mógł wrócić najwcześniej na miesiąc przed początkiem mistrzostw świata w Rosji (14 czerwca - 15 lipca 2018).

Może Real, może Barcelona

- Z Neymarem wszystko w porządku, spędziliśmy z nim cudowny dzień - taką wypowiedź Al-Khelaifiego przytacza hiszpańska "Marca". Prezes i dyrektor sportowy PSG Antero Henrique, który mu towarzyszy, zjedli obiad z ojcem piłkarza, który jest także jego agentem. I właśnie ta część brazylijskiej podróży działaczy wywołało w mediach sporo spekulacji.

Wszystko przez niedawne rewelacje portalu "ABC", który podał, że Neymar w dniu odpadnięcia PSG z Ligi Mistrzów (z Realem Madryt) poprosił ojca o namówienie Al-Khelaifiego na jego odejście z klubu. Wtedy miało chodzić o przenosiny do Realu.

Neymar po operacji. "Wszystko poszło dobrze" "Operacja stopy... czytaj dalej » O jeszcze innym scenariuszu pisało "Mundo Deportivo". "Brazylijczyk kilka razy zaoferował swój powrót Barcelonie. Co ciekawe, decyzję podjął jeszcze przed kontuzją kostki oraz odpadnięciem paryżan z Ligi Mistrzów" - mogliśmy przeczytać w hiszpańskiej gazecie.

Cztery powody

Wydaje się zatem, że tematem rozmów w Brazylii nie był jedynie stan zdrowia piłkarza. Działacze francuskiego klubu prawdopodobnie obawiają się, że Neymar chce odejść z PSG.

A powody, dla których miałby to zrobić, znów wymienia "ABC". Dziennikarze tego portalu podają cztery argumenty.

Piszą, że piłkarz nie jest zadowolony z tego, jak traktują go kibice. Miałby myśleć o odejściu także przez konflikt z Edinsonem Cavanim o wykonywanie stałych fragmentów gry. Po trzecie Neymar przychodził do PSG z myślą o wygraniu LM, a teraz ma nie widzieć już takich możliwości. I wreszcie, w jego odczuciu, grając we Francji nie ma szans na Złotą Piłkę.

26-letni Neymar latem ubiegłego roku przeszedł do PSG z Barcelony za rekordową kwotę 222 milionów euro. Teraz, jeśli dojdzie do jakichkolwiek rozmów o transferze, francuski klub zażąda zapewne o wiele więcej.