Historia prezentu ślubnego, patriotyzm Cionka, komin Glika

21.03 | Zgrupowania reprezentacji to nie tylko treningi i mecze, ale też okazje do refleksji. Thiago Cionek opowiedział o tym, co go najbardziej fascynuje w historii Polski i jak ważna jest dla niego gra z orzełkiem na piersi. Żartów też nigdy za wiele. Grzegorz Krychowiak podzielił się wrażeniami na temat ślubnego prezentu dla przyjaciela Wojciecha Szczęsnego, Arkadiusz Milik mówił o czasie spędzonym na siłowni, a Kamil Glik o "kominie".

