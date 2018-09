Zmazali plamę po Lidze Mistrzów. City zaszalało





O wpadce z Lyonem piłkarze Manchesteru zapomnieli

Za wpadkę z Lyonem w Lidze Mistrzów piłkarze Manchesteru City zrewanżowali się na stadionie Cardiff City. Obrońcy tytułu w 6. kolejce Premier League urządzili sobie ostre strzelanie, wygrali 5:0. Efektownie zagrał również Liverpool, ale kolejne punkty stracił Manchester United.

Mocny początek Realu. Sensacja w Manchesterze Pierwsza kolejka... czytaj dalej » City wyścig po tytuł w Anglii zaczęło całkiem udanie. Przed sobotą miało cztery zwycięstwa i remis, cały czas trzymając kontakt z bezbłędnymi Chelsea i Liverpoolem (po 15 punktów). Gorzej Manchesterowi Pepa Guardioli poszedł start w Lidze Mistrzów. Porażkę 1:2 na własnym stadionie z trzecim zespołem Ligue 1 poprzedniego sezonu uznano za sensację.



Mimo to faworyt meczu na Cardiff City Stadium mógł być jeden. Walijczycy jeszcze nie wygrali w tym sezonie, a w ostatniej kolejce dostali lanie od Chelsea (1:4). I faktycznie, grano do jednej bramki.

Obywatele rządzili absolutnie, od początku do samego końca. Zadali trzy ciosy jeszcze przed przerwą (Sergio Aguero, Bernardo Silva, Ilkay Guendogan), a później dołożyli dwa (Riyad Mahrez).

Szóste zwycięstwo w sezonie odniósł Liverpool, który notuje najlepszy start w historii. The Reds rozprawili się z Southampton Jana Bednarka (polski obrońca grał od 55. minuty) 3:0 i przynajmniej do niedzieli, do meczu Chelsea, będą liderem ekstraklasy. Strzelanie w mieście Beatlesów zaczęło się od gola samobójczego (Wesley Hoedt), później trafiali już tylko miejscowi (Joel Matip i Mohamed Salah).

Niespodzianką skończyło się spotkanie Manchesteru United z Wolverhampton. Czerwone Diabły po trzech wyjazdowych zwycięstwach z rzędu potknęli się u siebie. Zremisowali 1:1 (Fred dla MU i Joao Moutinho dla Wilków).

Gospodarzy nie natchnęła obecność na trybunach Aleksa Fergusona, który doszedł do siebie po wylewie krwi do mózgu. To jego pierwsza obecność na Old Trafford od kwietnia.

6. kolejka Premier League:

sobota

Fulham - Watford 1:1

Burnley - Bournemouth 4:0

Cardiff - Manchester City 0:5

Crystal Palace - Newcastle 0:0

Leicester - Huddersfield 3:1

Liverpool - Southampton 3:0

Manchester United - Wolverhampton 1:1

Brighton - Tottenham

niedziela

West Ham - Chelsea

Arsenal - Everton