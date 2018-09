Młoty zbiły Manchester. Kapitalny Fabiański





Foto: PAP/EPA | Manchesterowi idzie jak po grudzie

Głowa Mourinho wisi na coraz cieńszym włosku. Jego Manchester United właśnie przegrał trzeci raz w siódmym meczu ligowym. Sposób na nie takie straszne Diabły znalazł West Ham United, w bramce którego stał Łukasz Fabiański. Polak zasłużył na wielkie brawa za interwencję z drugiej połowy.

To była 64. minuta. West Ham prowadził już 2:0, a na bramkę Fabiańskiego strzelał głową zawsze groźny w powietrzu Marouane Fellaini. Polski bramkarz instynktownie odbił piłkę z linii bramkowej. Kibice Manchesteru widzieli ją już w siatce.



Za chwilę MU dopięło swego. Nadzieje w serca piłkarzy i kibiców United wlał dokładnie 20 minut przed końcem Marcus Rashford. Ale to uczucie potrwało trzy minuty. Mark Noble sprytnym zagraniem między obrońcami podał piłkę do Marko Arnautovicia, a Serb, wracający do zespołu po kontuzji, z zimną krwią pokonał Davida De Geę. Jose Mourinho, gdyby mógł, to pewnie eksplodowałby ze złości. Było 3:1. Nic i nikt już Młotom nie miał prawa odebrać zwycięstwa. W Londynie zaczęło się święto.

Źródło: PAP/EPA Marko Arnautović dobił Manchester

Dwa ciosy przed przerwą

Przed przerwą goście, grający w sobotę apatycznie i bez nadziei na zwycięstwo, przyjęli dwa ciosy, po których jak obity bokser słaniali się na nogach. Na samym początku piętą trafił Felipe Anderson, a w 43. minucie Andrij Jarmołenko strzelił tak, że piłka odbiła się jeszcze od obrońcy Victora Lindelofa.

West Ham zawstydził Manchester. Rzecz niespotykana, bo w ostatnich 19 meczach ligowych między tymi drużynami Młoty wygrały ledwie raz.

Źródło: PAP/EPA Mourinho ma prawo boleć głowa



W poprzedniej kolejce Fabiański z kolegami zatrzymali lidera Premier League Chelsea (0:0).

MECZE 7. KOLEJKI:

West Ham - Manchester United 3:1

Arsenal - Watford

Everton - Fulham

Huddersfield Town - Tottenham

Manchester City - Brighton

Newcastle United - Leicester City

Wolverhampton - Southampton

Chelsea - Liverpool

niedziela

Cardiff City - Burnley

poniedziałek

Bournemouth - Crystal Palace