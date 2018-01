Fabiański puścił gola, Arsenal i tak pokonany





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Bohater Swansea Clucas strzelił dwa gole

Swansea szybko się pozbierało po straconym golu. Gospodarze jeszcze przed przerwą wyrównali, a w drugiej połowie wbili kolejne dwa gole i pokonali Arsenal. Zespół Łukasza Fabiańskiego już nie jest najgorszy w lidze angielskiej.

W Swansea nie działo się najlepiej od początku sezonu. Walijska drużyna szorowała dno tabeli, zwolniła trenera Paula Clementa. Na ratunek pod koniec roku został wezwany Carlos Carvalhal, pracujący dotychczas w drugoligowym Sheffield Wednesday. I coś się ruszyło. Zespół pod wodzą Portugalczyka w czterech spotkaniach przegrał tylko z Tottenhamem (0:2). W poprzedniej kolejce wygrał z Liverpoolem (1:0). "Nie możesz nas pokonać, dołącz do nas". Krychowiak przywitał nowego kolegę Poważne... czytaj dalej »



We wtorek, w piątym meczu, znów sprawił u siebie niespodziankę, pokonując Arsenal 3:1, choć to goście z Londynu prowadzili po golu w 33. minucie Nacho Monreala. Minutę później był już remis. Alfie Mawson podał do Sama Clucasa, który strzelił obok bramkarza Petra Cecha.

Fatalne wybicie

Po przerwie gola dla gospodarzy wbił Jordan Ayew. Przy bramce katastrofalnie zachował się Cech, który przy wybiciu piłki z własnego pola karnego skiksował i podał do napastnika gości. Ten nie zmarnował okazji.



Londyńczyków w 86. minucie dobił Clucas, który strzelił drugiego gola.



Cały mecz w Swansea rozegrał Łukasz Fabiański, w przeszłości bramkarz Arsenalu. W zespole gości zadebiutował Henrich Mychitarian, który zagrał pół godziny. Piłkarz pozyskany z Manchesteru United wszedł przy stanie 1:1.

Gospodarze wygrali szósty mecz w sezonie i awansowali na 17. miejsce w tabeli, uciekając ze strefy spadkowej. Arsenal jest szósty.



Wtorkowe mecze 25. kolejki Premier League:

Swansea - Arsenal 3:1

West Ham - Crystal Palace 1:1

Huddersfield - Liverpool 0:3