W Manchesterze już mrożą szampany. Tytuł coraz bliżej





Foto: PAP/EPA/NEIL HALL | Video: EPA City dało rywalowi kolejną lekcję

Już tylko trzech zwycięstw potrzebują piłkarze Manchesteru City, by cieszyć się z mistrzostwa Anglii. W poniedziałek zespół Pepa Guardioli pokonał na wyjeździe Stoke 2:0.

Chociaż Garncarze, jak mówi się o drużynie Stoke, okupują przedostatnie miejsce w tabeli Premier League, kibice zdecydowanego lidera mogli mieć lekkie obawy przed starciem zamykającym 30. kolejkę.

Otóż The Citizens nie wygrali z tym rywalem obu ligowych meczów od sezonu 1998/99! To było jeszcze w czasach, gdy oba zespoły grały w League One, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym. Obywatele w drodze po koronę ograli mistrza Piłkarze... czytaj dalej »

Bohater z Hiszpanii

Zła passa trwała do poniedziałku. Przyjezdni pokazali rywalom miejsce w szyku. Wygrali 2:0, a ich bohaterem był David Silva. 32-letni pomocnik trafił już w 10. minucie, kolejne dorzucił po przerwie.

Na osiem kolejek przed końcem ekipa Pepa Guardioli ma aż 81 punktów i bezpieczne szesnaście przewagi nad zajmującym drugie miejsce rywalem zza miedzy Manchesterem United. To oznacza, że już tylko trzech zwycięstw potrzebują The Citizens, by cieszyć się z mistrzostwa Anglii. A w najbliższych trzech spotkaniach zagrają z Evertonem, Manchesterem United i Tottenhamem.

- Nasz klub nie ma w swojej historii wielu tytułów. Zdobycie go jak najszybciej to będzie dla nas korzystne, ale nie jest istotne, gdzie go wygramy - oznajmił hiszpański menedżer.

Wyniki meczów 30. kolejki:

sobota

Chelsea - Crystal Palace 2:1

Manchester United - Liverpool 2:1

Everton - Brighton 2:0

Huddersfield - Swansea City 0:0

Newcastle United - Southampton 3:0

West Bromwich - Leicester City 1:4

West Ham - Burnley 0:3

niedziela

Arsenal - Watford 3:0

Bournemouth - Tottenham 1:4

poniedziałek

Stoke - Manchester City 0:2