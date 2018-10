Zanim strzelił, wykonał 26 kroków. Karnego i tak zepsuł





Foto: PAP/EPA/JON SUPER | Video: PAP/EPA Pogba jest piłkarzem Manchesteru United od lata 2016 roku

Kombinował, robił krok za krokiem, próbował oszukać bramkarza, aż w końcu huknął w słupek. Paul Pogba w meczu z Evertonem wykonał rzut karny, który zostanie zapamiętany na długo.

Kanonierzy zatrzymani, seria wygranych przerwana Piłkarze... czytaj dalej » Na Old Trafford mijała 27. minuta. Na lewym skrzydle szarżował Anthony Martial i kiedy został powalony w polu karnym, sędzia nie miał wątpliwości - karny.

Pogba wolniejszy od Bolta

Piłkę na jedenastym metrze ustawił Pogba i wtedy rozpoczęło się show. Francuski mistrz świata stanął na linii pola karnego i wziął się za rozbieg. Do futbolówki miał pięć metrów. Pięć metrów, na których zmieścił... 26 kroków. Czary na nic się zdały, bo Jordan Pickford i tak rzucił się w dobrą stronę. Tyle że nie miało to znaczenia, bo pomocnik trafił w słupek. Później gracz United swój strzał dobił i mógł odetchnąć.

Pogba gola strzelił, ale złośliwych uwag nie uniknął. Internauci szybko wytknęli mu, że jego rozbieg trwał dłużej niż Usain Bolt pokonuje 100 metrów. Zresztą liczba kroków, które Francuz wykonał w rozbiegu, w zestawieniu z wyczynami mistrza sprintu też daje do myślenia. Najszybszy człowiek świata na pokonanie setki potrzebował 41 susów. W najlepszych biegach na 200 metrów drugą połową dystansu pokonywał nawet w 37.



Pogba penalty reaction >>>#mufc#manutdpic.twitter.com/Mt40fpPSxA — americanreddevils (@usareddevils) 28 października 2018





Nie zawsze pomaga

Kombinowanie, stawianie kroków w nieskończoność i próby oszukania bramkarza przy rzucie karnym to dla Pogby żadna nowość. Jak policzyli Anglicy, średnia długość jego rozbiegu do pięciu ostatnich prób to 18,5 kroku. Dużo, ale wielkiej skuteczności to nie gwarantuje. Dwa z tych rzutów karnych Francuz przestrzelił.

Pięć ostatnich rzutów karnych Paula Pogby Przeciwnik Liczba kroków Gol Leicester 17 Tak Brighton 8 Tak Burnley 18 Nie Young Boys 23 Tak Everton 26 Po dobitce

- Miałem szczęście, ale co najważniejsze - strzeliłem gola. Wykorzystaliśmy szansę i wygraliśmy - mówił po meczu zakończonym rezultatem 2:1. - Zawsze próbuję zdekoncentrować przeciwnika. Jeśli bramkarze znają mój sposób, może powinienem potrenować nad nowym - zastanawiał się.

W swoim stylu wsparcia Pogbie udzielił Jose Mourinho. - To, co lubię u piłkarzy, to ta chęć wzięcia odpowiedzialności. Nie lubię Myszek Miki, graczy delikatnych, którzy się boją, którzy mówią, że nie chcą strzelać karnych - przyznał trener Czerwonych Diabłów.