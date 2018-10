Szybki cios City. Widowisko popsuła fatalna murawa





Manchester City lepszy od Tottenhamu

Piłkarze Manchesteru City wrócili na pozycję lidera ligi angielskiej. W poniedziałek na zakończenie 10. kolejki pokonali na wyjeździe Tottenham 1:0.

Zanim strzelił, wykonał 26 kroków. Karnego i tak zepsuł Kombinował, robił... czytaj dalej » Już w 6. minucie Raheem Sterling popędził z piłką w pole karne i wyłożył ją Riyadowi Mahrezowi. Dla napastnika City to była formalność. Bramkarz gospodarzy Hugo Lloris nie miał żadnych szans.



Błyskawiczny cios mistrzów Anglii okazał się decydujący, choć okazji nie brakowało. W minucie 80. gospodarze omal nie wyrównali. Dele Alli podał do Erika Lameli, ale ten w dogodnej sytuacji fatalnie spudłował. Trener Tottenhamu Mauricio Pochettino był zdruzgotany nieskutecznością swojego gracza.

Zniszczona murawa

Akcji - tych zakończonych golem - być może byłoby więcej, gdyby nie katastrofalny stan murawy na Wembley. Zawodnicy mieli pecha, bo dzień wcześniej rozgrywany był mecz ligi futbolu amerykańskiego (NFL). Tottenham, gospodarz spotkania, innego wyjścia nie miał, bo dopiero kończy budowę swojego stadionu.



After hosting an NFL game yesterday, how's that Wembley pitch looking ahead of tonight's Man City vs. Tottenham match? pic.twitter.com/jBH12dZ1zt — Goal (@goal) 29 października 2018

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć pięciu ofiar sobotniej katastrofy helikoptera należącego do właściciela Leicester City Vichaia Srivaddhanaprabhy. Oprócz niego, zginęła m.in. polska pasażerka Izabela Lechowicz, która sama była doświadczonym pilotem i instruktorem lotnictwa.



City uzbierało do tej pory 26 punktów i drugi Liverpool wyprzedza tylko lepszym bilansem bramkowym. Tottenham jest piąty.

Wyniki meczów 10. kolejki:

Brighton - Wolverhampton 1:0

Fulham - Bournemouth 0:3

Liverpool - Cardiff City 4:1

Southampton - Newcastle United 0:0

Watford - Huddersfield 3:0

Leicester City - West Ham United 1:1

Burnley - Chelsea Londyn 0:4

Crystal Palace - Arsenal Londyn 2:2

Manchester United - Everton 2:1

Tottenham - Manchester City 0:1