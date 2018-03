Niedzielna wygrana The Citizens jest już 25. w sezonie. Zapewnił ją niespełna minutę po przerwie Bernardo Silva. Portugalczyk udanie zamknął akcję i wykorzystał dośrodkowanie Hiszpana Davida Silvy.

Trener Chelsea Antonio Conte, zdając sobie sprawę z siły gospodarzy oraz kłopotów własnej drużyny, zdecydował się na ustawienie z Belgiem Edenem Hazardem w roli najbardziej wysuniętego zawodnika, a zostawiając w rezerwie nominalnych napastników Hiszpana Alvaro Moratę i Francuza Olivera Giroud. Obaj pojawili się na boisku dopiero w końcówce.



Dość bierna postawa włoskiego szkoleniowca The Blues budziła zdziwienie nie tylko obserwatorów na stadionie, ale i postronnych fanów zespołu. "Na co czeka Chelsea przegrywając 0:1. Gdzie jest napastnik?!" - zastanawiał się na Twitterze były słynny niemiecki tenisista Boris Becker.

What is @ChelseaFC waiting for now...they are down 1:0...bring on a striker !?!? #Morata#giroud for #pedro

— Boris Becker (@TheBorisBecker) 4 marca 2018