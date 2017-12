Liverpool rozdawał prezenty, Fabiański tylko podziwiał





Foto: PAUL ELLIS / East News | Video: Instagram/Łukasz Fabiański Fabiański robił co mógł, ale przy golach nie miał szans

Piłkarze w Anglii tradycyjnie nie próżnowali podczas drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Łukasz Fabiański nie będzie go jednak miło wspominał. W meczu 20. kolejki Premier League Liverpool nie dał żadnych szans Swansea, zwyciężając aż 5:0.

Faworyt wtorkowego starcia był tylko jeden. To oczywiście Liverpool, który ostatni raz w Boxing Day przegrał u siebie 31 lat temu. Wtedy rywalem The Reds był jednak Manchester United, teraz na Anfield zawitały Łabędzie, które z 13 punktami zamykały tabelę i do bezpiecznej pozycji traciły cztery punkty. "Fabian" pokonany tylko z karnego, "Krycha" nie załapał się na ławkę Manchester City... czytaj dalej »

Robił, co mógł

Zgodnie z przypuszczeniami od początku meczu gospodarze ruszyli do ataków i na efekty trzeba było czekać ledwie sześć minut. Zaczęło się od straty na własnej połowie Andre Ayewa, a chwilę później świetnym strzałem popisał się Philippe Coutinho. Fabiański nawet nie drgnął. To już 19. trafienie Brazylijczyka zza szesnastki w Premier League, dzięki czemu wyprzedził w tej klasyfikacji Robbiego Fowlera. W historii Liverpoolu więcej strzelił już tylko Steven Gerrard - 33.

Polski bramkarz był najlepszym piłkarzem swojej drużyny i tylko dzięki niemu, do przerwy było tylko 1:0 dla gospodarzy. Po przerwie gracze Juergena Kloppa bardziej podkręcili tempo i w 52. minucie szans "Fabianowi" nie dał inny Brazylijczyk Roberto Firmino, który wykorzystał dośrodkowanie autora pierwszej bramki.

Reprezentant Polski pokazał się ze znakomitej strony w 58. minucie, gdy wyszedł obronną ręką w sytuacji sam na sam z Salahem. Na tym jednak liverpoolczycy nie poprzestali. Między 65., a 66. minutą Fabiański dwa razy musiał wyjmować piłkę z siatki. Znów był bez szans, zarówno przy strzale Trenta Alexandra-Arnolda, jak i Firmino. Ozdobą tej części był jednak piąty gol dla zawodników w czerwonych strojach. W 83. minucie ładnym lobem popisał się Alex Oxlade-Chamberlain.

Deja vu

5:0 - z taką samą porażką Łabędzie wyjechały z Anfield w lutym 2013 roku. Walijczykom nie pomogło zwolnienie trenera Paula Clementa, którego w sobotni wieczór tymczasowo zastąpił piłkarz Swansea Leon Britton.

Wyniki meczów 20. kolejki:

wtorek:

Huddersfield - Stoke 1:1

Man. United - Burnley 2:2

Watford - Leicester 2:1

West Bromwich - Everton 0:0

Bournemouth - West Ham 3:3

Chelsea - Brighton 2:0

Tottenham - Southampton 5:2

Liverpool - Swansea 5:0

w środę:

Newcastle United - Manchester City

w czwartek:

Crystal Palace - Arsenal