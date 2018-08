Koszmarne Diabły. Kompromitacja United





Foto: twitter.com/OfficialBHAFC | Video: Reuters Manchester poniósł pierwszą porażkę w sezonie

Niespodzianka w Premier League. Skazani na pożarcie i typowani do spadku piłkarze Brighton przechytrzyli Jose Mourinho i jego Manchester United. Wygrali 3:2.

Wszystkie trzy gole gospodarze strzelili w pierwszej połowie. W długiej historii występów w Premier League Czerwone Diabły dopiero dziesiąty raz dały sobie wbić tyle bramek przed przerwą i pierwszy od trzech lat.



Najpierw strzelił Glenn Murray, za chwilę Shane Duffy, a na sam koniec pierwszej połowy z rzutu karnego Pascal Gross. Kardynalne błędy w obronie Manchesteru przyniosły owoce. Dla United w pierwszej połowie zdążył trafić Romelo Lukaku.

Zmiany na nic

Mourinho starał się coś zrobić, żeby zmienić grę swojego zespołu. W przerwie dokonał dwóch roszad, po kwadransie drugiej odsłony kolejną, ale nic to nie dało. Niedokładność w podaniach u jego piłkarzy się mnożyła, a frustracja rosła. Co z tego, że faworyci byli częściej przy piłce, jak nie potrafili sobie stworzyć dogodną sytuację.



Rozmiary porażki w piątej minucie doliczonego czasu gry zmniejszył Paul Pogba. Brighton zapunktował pierwszy raz w sezonie.



Three first-half goals from the Seagulls was enough to seal their first @premierleague victory of the season.



A 3-2 win Chris Hughton's team against @ManUtd - Murray, Duffy and Gross with the goals.#BHAMUN#BHAFC



Report https://t.co/fxCITM6rJ4pic.twitter.com/dRF6pczt61 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 19 sierpnia 2018





Wyniki 2. kolejki:

Chelsea - Arsenal 3:2

Cardiff City - Newcastle United 0:0

Everton - Southampton 2:1

Leicester City - Wolverhampton 2:0

Tottenham - Fulham 3:1

West Ham United - Bournemouth 1:2

Burnley - Watford 1:3

Manchester City - Huddersfield Town 6:1

Brighton - Manchester United 3:2

w poniedziałek:

Crystal Palace - Liverpool