Tylko sześć meczów i nowy kontrakt. Boruc zostaje w Anglii





Artur Boruc nie ma zamiaru opuszczać Premier League. Były bramkarz reprezentacji Polski przedłużył o kolejny rok kontrakt z AFC Bournemouth.

Dwunasty klub ligi angielskiej podał informację w czwartek. 38-letni Boruc występuje w Bournemouth od 2014 roku. Przychodził wtedy do drugoligowca na zasadzie wypożyczenia z Southampton. Po kilku miesiącach zapracował na awans do Premier League i transfer definitywny.



Angielskie media: Fabiański chce odejść ze Swansea Po ostatnim meczu... czytaj dalej » Boruc miejsce w bramce stracił dopiero w zeszłym roku. Zastąpił go kupiony z Chelsea Asmir Begović. Polskiemu bramkarzowi pozostały występy w krajowych pucharach (łącznie sześć spotkań). W zakończonym ligowym sezonie nie zagrał ani razu. Mimo to klub postanowił przedłużyć kończący się kontrakt z Borucem o kolejny rok.

"Mam rolę do spełnienia"

- Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że mogę tu zostać. Nigdy nie jest łatwo oglądać grę drużyny, gdy nie jest się w to zaangażowanym, ale walczę codziennie o miejsce numer jeden w bramce, a ilekroć trener daje mi szansę, daję z siebie sto procent - powiedział Boruc, cytowany przez oficjalną stronę klubu.



I dodał: - Staram się również pomóc naszym młodym bramkarzom, którzy są na początku kariery, co jest dla mnie bardzo ważne. Osiedliłem się tutaj, uwielbiam ten klub i moja rodzina również czuje się tu wspaniale. Wierzę, że nadal mam rolę do spełnienia i dlatego podpisałem nowy kontrakt.



Trener Bournemouth Eddie Howe podkreślił, że "Artur w pełni zasługuje na swój nowy kontrakt".



Boruc w przeszłości występował m.in. w Legii Warszawa, Celticu Glasgow i Fiorentinie. W ubiegłym roku zakończył karierę w reprezentacji Polski, w której rozegrał 65 meczów (ostatni w listopadzie z Urugwajem w Warszawie).



Good news! @ArturBoruc signs a new contract with the club



More details https://t.co/dWgIfdngLa#afcbpic.twitter.com/6dXIANj5lo — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 17 maja 2018