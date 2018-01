Krychowiak z genialną asystą. Wygrać się nie udało





Foto: wba.co.uk | Video: tvn24 Krychowiak dobrze się czuje w WBA (materiał z 8 listopada 2017)

Grzegorz Krychowiak przeżywa w ostatnich tygodniach lepszy czas w West Bromwich Albion. W sobotę zaliczył kapitalną asystę w zremisowanym 1:1 meczu z Evertonem.

W 7. minucie Krychowiak na środku boiska nie zdecydował się przyjmować piłki. Kopnął zewnętrzną częścią stopy tak, że wyszło z tego efektowne podanie. Przerzucił obrońców, a jego kolega Jay Rodriguez wpadł w pole karne i wbił gola. Obrońcy gospodarzy byli zdezorientowani. Były piłkarz Premier League: tak, próbowałem odebrać sobie życie Był rok 2009,... czytaj dalej »



West Bromowi nie udało się jednak wygrać drugiego ligowego meczu z rzędu. W 70. minucie wyrównał Senegalczyk Baye Oumar Niasse. Asystę zaliczył Theo Walcott, nowy piłkarz kupiony z Arsenalu.

Selekcjoner może odetchnąć

27-letni Polak zaliczył drugą asystę w sezonie i trzeci kolejny mecz w podstawowym składzie. Łącznie wystąpił w 17 spotkaniach angielskiej ekstraklasy.



Rosnąca forma i regularna ostatnio gra Krychowiaka to dobra informacja dla selekcjonera Adama Nawałki. Jeszcze nie tak dawno pozycja kadrowicza, wypożyczonego do końca sezonu z PSG, była podważana.

Początki były obiecujące, bo Krychowiak szybko wskoczył do podstawowego składu drużyny Tony'ego Pulisa, ale West Brom nie potrafił wygrać meczu. Trener został wylany. Zastąpił go Alan Pardew, który nie ufał już tak bardzo Polakowi. Raz nawet odesłał go na trybuny, ale mimo krytyki brytyjskich mediów podkreślał, że nie zamierza skreślać z pomocnika.

Remis z Evertonem niewiele dał West Bromowi, który nadal jest w strefie spadkowej.





Zwycięstwa faworytów

W innych sobotnich meczach Chelsea rozbiła na wyjeździe Brighton 4:0. Arsenal nie miał problemów z pokonaniem u siebie Crystal Palace. Po 22 minutach Kanonierzy prowadzili 3:0. Ostatecznie skończyło się wynikiem 4:1.

Z kolei bohaterem Manchesteru United został Anthony Martial. 22-letni Francuz zdobył zwycięską bramkę w wyjazdowym spotkaniu z Burnley.

Wyniki 24. kolejki Premier League:

sobota

Brighton - Chelsea 0:4

Arsenal - Crystal Palace 4:1

Burnley - Manchester United 0:1

Everton - West Brom 1:1

Leicester - Watford 2:0

Stoke - Huddersfield 2:0

West Ham - Bournemouth

Manchester City - Tottenham 3:1

niedziela

Southampton - Tottenham (17.00)

poniedziałek

Swansea - Liverpool (21.00)