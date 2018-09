Pracował w polu, sprzedawał słodycze. Już błyszczy u boku Neymara





Richarlison zadebiutował w reprezentacji Brazylii

Nie pamięta, w ilu klubach mu powiedziano, żeby dał sobie spokój, bo nic z niego nie będzie. Łykał łzy, marzenia prawie rzucił w kąt. Dzisiaj Richarlison stoi u progu wielkiej kariery - dopiero co zdobył dla Brazylii dwie bramki, grając u boku Neymara.

Pierwszy karnet kupiły w 1930 roku. Niezwykłe fanki City na murawie Niezwykłą oprawę... czytaj dalej » Jest najdroższym zakupem w historii Evertonu, w lipcu klub z Liverpoolu wyłożył za niego całe 45 mln euro. W minioną środę w narodowych barwach dwukrotnie trafił do siatki Salwadoru, w spotkaniu wygranym przez Canarinhos 5:0.



Lat liczy sobie zaledwie 21, urodziny obchodził w maju. - To wszystko wciąż wydaje się mało realne - przyznał Richarlison w rozmowie z hiszpańskim "Asem".

Na bilet nikogo nie było stać

Początki były trudne. - Nie mam tylu palców, by policzyć kluby, które mnie nie chciały. Prawie zrezygnowałem - opowiada.



W 2015 roku dał sobie jeszcze jedną szansę. Ostatnią. Ruszył do Belo Horizonte, pieniędzy miał wystarczająco na podróż tylko w jedną stronę. Udało się, został zawodnikiem miejscowego America Futebol Clube.



- Gdybym się wtedy poddał, nie byłoby mnie tu, gdzie teraz jestem - twierdzi.



Dorastał w biedzie. Musiał zamieszkać z wujkiem - od niego bliżej miał na treningi, a na autobus nikogo z najbliższych nie było stać. By finansowo pomóc rodzinie, pracował w polu, czasami na ulicy sprzedawał lody i słodycze. I ciągle marzył o piłce nożnej. Wiedział, że musi być cierpliwy.

Źródło: Agencia de Noticias ANDES CC BY-SA 2.0 Richarlison już strzela dla Canarinhos



Jego idolem był Ronaldo, ten z Brazylii, nie z Portugalii. - Niedawno miałem przyjemność osobiście go pozna - mówi Richarlison. - Mam taki zwyczaj, że jadąc autokarem na stadion zawsze puszczam sobie jego gole. To jedyny piłkarz, który zasługuje na przydomek O Fenomeno.

Z America Futebol Clube przeszedł do Fluminense, z Fluminense do Watfordu, z Warfordu do Evertonu. Co dalej?



- Właśnie zacząłem nowy rozdział życia. Na razie jestem szczęśliwy z tego, co mam - oświadczył.