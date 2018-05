Ramos dziękuje za prezent. "Będzie ciebie brakowało"





Przygoda Andresa Iniesty z hiszpańskimi boiskami powoli dobiega końca. W niedzielę, przy okazji El Clasico, wybitny pomocnik Barcelony pożegnał się zawodnikami Realu Madryt. Szczególnie miło zrobiło się kapitanowi Królewskich - Sergio Ramosowi.

Cztery gole, dziewięć kartek, jedna czerwona. Powalczyli w El Clasico Nie zawiedli,... czytaj dalej » Doskonale znają się z reprezentacji. Grali dla niej przez kilkanaście lat, wspólnie w kilkudziesięciu spotkaniach. Jeśli chodzi o karierę klubową, zawsze spotykali się po przeciwnych stronach barykady.

W meczach Barcy z Realem niemal zawsze leciały iskry. Nie inaczej było w niedzielę. Wszelkie niesnaski poszły w zapomnienie po końcowym gwizdku.

Koszulka dla kolegi

Obaj się wyściskali, a następnie wymienili koszulkami. Iniesta podarował Ramosowi wyjątkową, na której wcześniej zamieścił specjalną dedykację. "Dla mojego kolegi Sergio, za wiele wspólnych chwil i momenty walki. Dziękuję i powodzenia" - napisał piłkarz Barcelony.

Kapitan Królewskich docenił ten gest. Dzień po mecz zamieścił na twitterze podziękowania dla Iniesty. "Bez względu na to, co wydarzyło się na boisku, ostatni wieczór zostanie zapamiętany jako El Clasico Iniesty. Przyjacielu, będzie ciebie brakowało" - napisał, prezentując wspomnianą koszulkę.



Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh — Sergio Ramos (@SergioRamos) 7 maja 2018

Iniesta od prawie 16 lat bronił barw pierwszego zespołu Barcelony. W sumie, razem z grą w młodzieżowej akademii, spędził w niej 22 lata. Kilkanaście dni temu potwierdził, że trwający sezon jest jego ostatnim w klubie. Według hiszpańskich mediów ma przenieść się do Chin.

Na Cam Nou wywalczył osiem tytułów mistrza Hiszpanii, sześć razy zdobył Puchar Króla i siedmiokrotnie krajowy Superpuchar. Sukcesy odnosił także w rozgrywkach międzynarodowych: czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po trzy razy w Superpucharze UEFA i w klubowych mistrzostwach świata.