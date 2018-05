Wielki dzień w Turynie. Buffon się pożegnał





Gianluigi Buffon pożegnany w Turynie

Gianluigi Buffon dla Juventusu już nie zagra. Ostatni raz między jego słupkami stanął w kończącym sezon meczu z Veroną. Podziękowaniom nie było końca. Juventus wygrał 2:1, ale stracił bramkę, gdy Buffona nie było już na boisku.

Po godzinie gry spotkanie przerwano na kilka minut. Kibice wstali z miejsc, zaczęli bić brawo, a Buffon powoli zmierzał w kierunku linii bocznej. Został wyściskany przez kolegów, a nawet przez niektórych piłkarzy gości. Wielu kibiców płakało, łez nie potrafił powstrzymać też on sam.

Buffon zagrał po raz ostatni. W Juventusie spędził siedemnaście sezonów, podczas których zdobył jedenaście mistrzowskich tytułów. W tym sezonie też.

Jak wielką był postacią, świadczą obrazki z sobotniego spotkania. Z boiska zszedł ostatecznie szpalerem utworzonym przez kolegów. Potem maszerował wzdłuż trybun i żegnał się z kibicami jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Sobotnie spotkanie było dla graczy Juve pierwszą okazją, aby świętować ze swoimi fanami tytuł. Po meczu długo wydarzeniem numerem jeden było jednak pożegnanie legendy.

Buffon w trakcie kariery w Turynie zachował czyste konto ponad 300 razy. W sobotę też to zrobił. Na placu zmienił go Carlo Pinsoglio i to on skapitulował po trafieniu Alessio Cerciego. To był gol kontaktowy. Zdegradowanej już dawno temu Veronie gospodarze - Daniel Rugani i Miralem Pjanić - strzelali tuż po przerwie.

Nie wie, co dalej

Zbankrutowali i błyskawicznie się odrodzili Klub Parma Calcio... czytaj dalej » O odejściu z drużyny Buffon mówił od dłuższego czasu. Oficjalnie ogłosił to kilka dni temu. Kończy przygodę ze Starą Damą, ale nie kończy definitywnie z piłką. - Otrzymałem zachęcające propozycje zarówno dotyczące boiska, jak i nie - przyznał.

Jego przyszłość wyjaśni się w najbliższych dniach. Spekuluje się, że może trafić do kierownictwa klubu lub reprezentacji Włoch. Jeżeli wciąż będzie miał ochotę bronić, to tylko w którejś z czołowych lig, co sam podkreślał. Tak samo jak to, że nie ma mowy, aby zagrał jeszcze kiedyś dla innej włoskiej drużyny.

Czas Szczęsnego

W przyszłym sezonie pierwszym bramkarzem Starej Damy ma być Wojciech Szczęsny, który w obecnych rozgrywkach zaliczył 21 spotkań.

- Juventus ma świetnego bramkarza, 27-letniego. To bardzo inteligentny chłopak. Od kiedy tu jest, chłonie wszystko. Ma odpowiednie predyspozycje, także te pozaboiskowe - mówił o swoim następcy Buffon.

Szczęsny ma być następcą Buffona