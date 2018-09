Poważne osłabienia Bayernu, prezes grzmi. "To była napaść"





Foto: PAP/EPA/MARC MUELLER | Video: PAP/EPA Bayern wygrał, ale okupił to stratami

Trzy bramki, trzy punkty i dwóch rannych w Bayernie po ligowym meczu z Bayerem Leverkusen. Mistrzowie Niemiec przez kilka tygodni będą musieli sobie radzić bez Rafinhi. To jednak nic w porównaniu z problemami zdrowotnymi Corentina Tolisso, który spisze na straty całą rundę jesienną.

Reprezentant Francji rozgrywał swoje pierwsze ligowe spotkanie w tym sezonie. Zaczął je świetnie, od gola w dziesiątej minucie, odpowiadając tym samym na trafienie gości, którzy zdążyli trafić chwilę wcześniej.

Chwilowe tarapaty Bayernu. Lewandowski tym razem nie pomógł Robert... czytaj dalej » Pierwszej połowy nie dokończył. Próbując odebrać piłkę rywalowi uszkodził prawe kolano i został zmieniony. Do szpitala przewieziono go jeszcze w trakcie meczu.

Wieczorem, już po szczegółowych badaniach, Bayern poinformował, że Francuz poważnie uszkodził więzadło krzyżowe i łąkotkę. Dodano, że w niedzielę przejdzie operację i będzie wyłączony z gry na kilka miesięcy.

Polowanie na Rafinhię

Sobotniego meczu nie dokończył też Rafinha po tym jak w 80. minucie został sfaulowany przez Karima Bellarabiego. U obrońcy Bawarczyków zdiagnozowano częściowe zerwanie więzadeł lewej kostki, co wiąże się z kilkutygodniową pauzą.

Chociaż uraz Brazylijczyka jest mnie poważny niż u Tolisso, to jest tematem o wiele szerzej komentowanym w niemieckich mediach.

Wszystko za sprawą brutalności zagrania Bellarabiego. 28-latek za ostre wejście otrzymał od razu czerwoną kartkę. Nałożenia na niego surowej kary domaga się Uli Hoeness. - To był chory i głupi faul. Napaść. Powinien zostać zawieszony na trzy miesiące - grzmiał prezes Bawarczyków.



Just in case someone thinks Bellarabi didn't deserve a red card. pic.twitter.com/3ltywIcnhR — Sam (@5amuelinho) 15 września 2018





Kolejne osłabienie

Grający u siebie Bayern ostatecznie pokonał Aptekarzy 3:1. Po trzech meczach ligowych ma komplet punktów. Coraz bardziej nieciekawie prezentuje się jednak jego sytuacja kadrowa. Pod koniec sierpnia z powodu kontuzji kostki na kilkanaście tygodni stracił skrzydłowego Kingsleya Comana.