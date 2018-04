Poważna kontuzja reprezentanta Anglii. Znowu nie pojedzie na mundial





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Alexa Oxlade-Chamberlaina czeka długa przerwa w grze

Liverpool potwierdził, że dla Alexa Oxlade-Chamberlaina obecny sezon w klubie i reprezentacji już się skończył. Powodem jest kontuzja więzadła w kolanie, którą odniósł w trakcie wtorkowego meczu z Romą. "Rozmiary obrażeń oznaczają, że zawodnik straci finały mistrzostw świata w Rosji" - poinformowano na oficjalnej stronie klubu.

Angielski pomocnik został zmuszony do opuszczenia boiska w 18. minucie gry. Już po spotkaniu trener Juergen Klopp miał złe przeczucia.



- Ta kontuzja wygląda na poważną. A skoro mogę to powiedzieć jeszcze przed badaniami, to na pewno nie jest to dobry znak. To ogromny cios - przyznał Klopp na konferencji prasowej.

Opuści kolejny wielki turniej

Siedem goli w półfinale. Liverpool zranił Romę, ta i tak się podniosła Co to był za... czytaj dalej » Czarny scenariusz się potwierdził. Oxlade-Chamberlain prawdopodobnie zerwał więzadła w kolanie, przez co na pewno nie zagra podczas zbliżających się mistrzostw świata w Rosji. Anglicy mogą być rywalami Polaków w 1/8 finału mundialu. Liverpool podał, że w tej chwili trudno stwierdzić, kiedy zawodnik będzie mógł wrócić do gry.

To już trzeci wielki turniej, który opuści Oxlade-Chamberlain. Z powodu kontuzji kolana nie wystąpił również w mundialu 2014 w Brazylii oraz mistrzostwach Europy 2016 we Francji.



Dotychczas w reprezentacji Anglii rozegrał łącznie 32 mecze, w których zdobył sześć bramek. W obecnym sezonie był w świetnej formie - jego kontuzja jest dużą stratą dla kadry oraz Liverpoolu, który w następną środę zagra rewanż w Romą w półfinale Ligi Mistrzów.



Anglia na mundialu w Rosji trafiła do grupy G, razem z Belgią, Tunezją i Panamą. Dwie najlepsze drużyny z tej stawki "krzyżują się" w 1/8 finału z dwoma zespołami grupy H, w której zagrają Polska, Kolumbia, Senegal i Japonia.

