"Otwiera usta, unosi brew". Rok po dramacie piłkarza pierwsze dobre wieści





Foto: VI Images/Getty Images | Video: ajax.nl, Ajax Amsterdam/Twitter, VI Images/Getty Images Nouri zasłabł rok temu podczas meczu

Abdelhak Nouri, utalentowany gracz Ajaxu Amsterdam, który doznał trwałego uszkodzenia mózgu po tym, jak w zeszłym roku zasłabł w trakcie sparingu, komunikuje się z najbliższymi. - Jego świadomość jest trochę lepsza - przekazał brat, Abderrahim.

Dramat Nouriego wydarzył się w lipcu 2017 roku. Ajax wykuwał formę w Austrii, grając towarzyski mecz z Werderem Brema. Nouri, wtedy 20-letni zawodnik, zasłabł w trakcie gry. Okazało się, że cierpiał na arytmię serca.

Trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano, że jego mózg został "poważnie i trwale" uszkodzony. Nabierająca rozpędu kariera młodego piłkarza została zakończona. Zaczęła się walka o powrót do normalnego życia.

"Jest przykuty do łóżka"

Słynny stadion będzie nosił imię Johana Cruyffa Amsterdamska... czytaj dalej » O tej walce w holenderskiej telewizji "NOS" opowiedział brat piłkarza, Abderrahim.

- Jest z nim komunikacja. Na początku jej nie było, bo po prostu był w śpiączce. Miał zamknięte oczy. Powoli jednak się wybudzał. Od grudnia i stycznia jego świadomość jest trochę lepsza. Istnieje pewna forma porozumiewania się. Kiedy go o coś pytamy, to albo otwiera usta, albo unosi brew - wyjaśniał Abderrahim.

- Jego stan neurologiczny się poprawił. Fizycznie jest gorzej, bo się nie porusza. On jest przykuty do łóżka. Może ruszać tylko głową. Oczywiście wierzę w naukę, wierzę w to, co widzę. Czas pokaże, co się wydarzy. W takich sytuacjach musisz mieć po prostu nadzieję - dodał.

Pomoc klubu "nieadekwatna"

Nouri jako wychowanek cenionej akademii przebił się do pierwszego zespołu. Zaliczył w nim kilkanaście występów. Był reprezentantem holenderskiej młodzieżówki, choć rodzice pochodzili z Maroka.

Ajax w czerwcu, niemal rok po zdarzeniu, przyznał, że nie zapewnił odpowiedniej opieki medycznej swojemu zawodnikowi. Klubowi zarzucano, że zbyt późno w trakcie akcji został użyty defibrylator.

- Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji. Przyznajemy, że nasza pomoc nie była adekwatna - przyznał Edwin van der Sar, dyrektor generalny amsterdamskiego klubu.