"Popatrz, przyspiesz, za blisko". Brzęczek zaczął głośno rządzić





»

Niektórzy z piłkarzy wyglądali na zdziwionych. Być może inaczej wyobrażali sobie pierwszy trening z nowym selekcjonerem. Było głośno. Jerzy Brzęczek wydawał dużo poleceń, często sam z piłką przy nodze prezentował, jak mają wyglądać ćwiczenia.

Brzęczek tłumaczy pominięcie Grosickiego. "Mój przekaz był jasny" Pominięcie Kamila... czytaj dalej » W czasach piłkarskiej kariery Brzęczka nazwano "Papieżem". Bo był stonowany, religijny, do tego stronił od alkoholu i zabaw, o co części jego kolegów z kadry nie można było posądzić.



Ale zwykle w każdej drużynie, w której grał, był kapitanem. To z powodu swoich cech przywódczych. - To dobry motywator i dobry człowiek. Na pewno spokojnie poradzi sobie z reprezentacyjnymi gwiazdami i stworzy z nich drużynę - przekonywał Jacek Kruszewski, prezes Wisły Płock, klubu z którego Brzęczek wybił się do reprezentacji.



Kruszewski postawił na niego przed poprzednim sezon i się nie zawiódł. Po Wiśle wiele się nie spodziewano, tymczasem nowy trener szybko zrobił z niej czołowy zespół ligi. Nafciarze otarli się o europejskie puchary, zajęli piąte miejsce. Brzęczek teraz ma odmienić najważniejszą drużyną piłkarską w kraju.

Pierwszy trening, przed meczami z Włochami i Irlandią, ma za sobą. Na boisku klubu Zwar w Warszawie zachowywał się inaczej, niż spodziewali się przeciwnicy jego osoby na stołku trenera reprezentacji. Od początku widać było, kto tutaj rządzi.



- Co mnie najbardziej interesuje panowie: nie robimy tego w takim tempie, że idę i stoję, tylko kontakt, odskoczyć. Cały czas - instruował piłkarzy.



Klaskał, pokrzykiwał, nieustannie dopingował do precyzyjnego wykonywania ćwiczeń. - Trochę dynamiczniej. Za blisko. Częściej popatrz na piłkę, nie podchodź za blisko - zwracał się do podopiecznych.

Tu przyjmuj, tu przyspiesz

Gdy trzeba było, prosił o piłkę i sam prezentował, czego od nich oczekuje.



- Panowie, jedna rzecz. Tutaj naprowadzam piłkę. Czekam chwilę, przyjmuję, do przodu, tu naprowadzam, tu przyspieszam, tu gram, a ten startuje - tłumaczył selekcjoner.



Grzegorz Krychowiak i Robert Lewandowski z uwagą słuchali poleceń.



- Przyspieszamy, zwiększamy tempo. Tak, tak, doskoczyć - kontynuował Brzęczek.



Na poniedziałkowej konferencji przypomniał, z czego będzie rozliczany. - Najważniejszą kwestią jest to, co będzie się działo na boisku, poziom gry i wyniki - stwierdził.



Pierwszy trening był w poniedziałek, a pierwszy sprawdzian będzie w piątek - w Bolonii z Włochami w Lidze Narodów. Czasu na przekonanie do siebie i swoich metod ma niewiele.

Kadra na mecze z Włochami i Irlandią:

bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Adam Dźwigała (Wisła Płock), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (Napoli)

napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa)