Szybciej odpaść będzie trudno. Polska piłka na poziomie San Marino

Klęska, klapa, kompromitacja, wstyd - to słowa, które w kontekście występu polskich klubów w europejskich pucharach padają najczęściej. W tym roku było wyjątkowo mizernie, bo tak szybko nasze zespoły nie żegnały Europy nigdy. Polska piłka stoczyła się do poziomu San Marino i Andory. Z góry patrzą na nas Luksemburczycy. Jak wiemy, oni ciągle są w grze.

Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Górnik Zabrze - to te kluby były w ubiegłym sezonie najlepsze w ekstraklasie. To one przez całe rozgrywki pracowały, by dostąpić zaszczytu reprezentowania Polki na europejskiej arenie.

Każda z tych drużyn, może z malutkim wyjątkiem Jagiellonii, rozczarowała, przyczyniła się do kompromitacji naszej piłki klubowej.

Mołdawia, Luksemburg...

Ostateczna kompromitacja. Luksemburczycy wyrzucili Legię Stało się. Legię... czytaj dalej » Pierwszy odpadł Górnik, który w II rundzie eliminacji Ligi Europy nie sprostał słowackiemu Trencinowi. 2 sierpnia i było po wszystkim, można było skupić się na lidze. Zabrzanie nie mieli w tej rywalizacji nic do powiedzenia, ale na ich usprawiedliwienie działać może fakt, że Słowacy w kolejnej rundzie odprawili holenderski Feyenoord. Przypadkową drużyną zatem nie są.

W tym samym czasie inny ze słowackich gigantów - Spartak Trnava - robił co chciał w eliminacjach Ligi Mistrzów z Legią. Mistrzowie Polski o piłkarskim raju mogli zapomnieć, ale czekał na czyściec, puchar pocieszenia w postaci Ligi Europy. Los - tak się wydawało - był sprzyjający, pchnął Legię do Luksemburga.

Miało być łatwo, przecież w Luksemburgu grają półamatorzy. Jak się skończyło wiemy, F91 Dudelange było lepsze, bardziej chciało. W Europie zostało zasłużenie.

W tej samej III rundzie eliminacji odpadły Jagiellonia i Lech. Białostoczanie mogą sobie zarzucić najmniej. Wyeliminowali solidne Rio Ave, z Gentem nawiązali walkę. A Lech? Cudem uniknął dogrywki z wirtuozami z armeńskiego Gandzasaru, z białoruskim Soligorskiem już męczył się w dodatkowym czasie, a belgijski Genk to już inny świat. Równorzędnej walki nie było.

Kolejny rok, kolejny rekord

Lista krajów bez drużyny w pucharach:

Polska, Liechtenstein, Albania, Mołdawia, Irlandia, Finlandia, Bośnia i Hercegowina, Łotwa, Armenia, Malta, Estonia, Walia, Czarnogóra, Wyspy Owcze, Gibraltar, Irlandia Północna, Kosowo, Andora, San Marino .

16 sierpnia, wakacje w pełni, a ekstraklasa pożegnała Europę. Wcześnie jak nigdy. Rok 2018 wymazuje zatem z niechlubnej tabeli rekordów rok... 2017. Źle było już w zeszłym roku, ale wtedy Legia dotarła chociaż do IV rundy LE. Wtedy zaporą nie do przejścia okazał się mołdawski Szeryf Tiraspol.

Mołdawia, Luksemburg... ktoś z pewnością stwierdzi, że w Europie nie ma już słabych drużyn.

Czerwony punkt na mapie Europy

A jeśli te słabe drużyny jednak są, to te polskie się do nich zaliczają. Przed czwartą rundą eliminacji zarówno Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy swoich zespołów w grze nie ma 19 krajów.

Potęg szukać tu próżno. Znaleźliśmy się w gronie państw, gdzie w piłkę często gra się półamatorsko.

W dużym uproszczeniu stwierdzić można, że ekstraklasa stoczyła się do poziomu ligi San Marino, Andory, Gibraltaru, czy Wysp Owczych.

Polska w niechlubnym gronie

Blamaże polskich klubów w Europie sezon 2001/02 Pogoń Szczecin – Fylkir Reykyavik 1:2 i 1:1 runda wstępna Pucharu UEFA 2002/03 Zagłębie Lubin – Dinaburg Daugavpils 1:1 i 0:1 I runda Pucharu Intertoto 2002/03 Polonia Warszawa – Toboł Kostana 0:3 i 1:2 I runda Pucharu Intertoto 2003/04 Wisła Płock – FK Ventspils 1:1 i 2:2 runda wstępna Pucharu UEFA 2003/04 GKS Katowice – Cementarnica Skopje 0:0 i 1:1 runda wstępna Pucharu UEFA 2004/05 Wisła Kraków – Dinamo Tbilisi 4:3 i 1:2 I runda Pucharu UEFA 2006/07

Lech Poznań – FC Tiraspol 0:1 i i 1:3 II runda Pucharu Intertoto 2007/08 Legia Warszawa – Vetra Wilno 0:2 (mecz przerwany) II runda Puchar Intertoto 2009/10 Wisła Kraków - Levadia 1:1 i 0:1 II runda eliminacji Ligi Mistrzów 2011/12 Wisła Kraków - APOEL Nikozja 1:0, 1:3 IV runda eliminacji Ligi Mistrzów 2010/11 Wisła Kraków - Karabach Akdam 0:1, 2:3 III runda eliminacji Ligi Europy 2011/12 Jagiellonia - Irtysz Pawłodar 1:0, 0:2 I runda eliminacji Ligi Europy 2013/14 Lech Poznań - Żalgiris Wilno 0:1, 2:2 III runda eliminacji Ligi Europy 2013/14 Piast Gliwice – Karabach Agdam 1:2, 2:2 II runda eliminacji Ligi Europy 2014/15 Lech - Stjarnan 0:1, 0:0 III runda eliminacji Ligi Europy 2016/17 Cracovia - Shkendija Tetowo 0:2, 1:2 I runda eliminacji Ligi Europy 2017/2018 Jagiellonia - Gabala 1:1, 0:2 II runda eliminacji Ligi Europy 2017/2018 Legia - FK Astana 1:3, 1:0

III runda eliminacji Ligi Mistrzów 2017/2018 Legia - Sheriff Tyraspol 1:1, 0:0 IV runda eliminacji Ligi Europy 2018/2019 Legia - Spartak Trnawa 0:2, 1:0 II runda eliminacji Ligi Mistrzów 2018/2019 Legia - F91 Dudelange 1:2, 2:2

III runda eliminacji Ligi Europy