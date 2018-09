Męki z Wyspami Owczymi. Młodzi Polacy najedli się wstydu

Upokorzeń w polskiej piłce ciąg dalszy. Legię zbił mistrz Luksemburga, a młodzieżową reprezentację znów zawstydzili piłkarze Wysp Owczych. W Lubinie, w meczu eliminacji mistrzostw Europy do lat 21, padł remis 1:1. To i tak nieźle, bo goście do 72. minuty nawet prowadzili.