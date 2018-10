Glikowi marzy się rewanż za Euro. "Wspomnienia wracają"





Na ostatnim Euro górą, po karnych, byli Portugalczycy. Nadchodzi czas na rewanż w innej rzeczywistości. Polacy z nowym selekcjonerem, a mistrzowie Europy bez Cristiano Ronaldo. - Taką podjęli decyzję, ale nie uważam, że ich jakość drastycznie spadnie - przyznał Kamil Glik, którego pytano o brak największego z Portugalczyków.

Zgoda na milczenie i podpis Ronaldo. Opublikowano dokumenty Niemiecki magazyn... czytaj dalej » Ronaldo, chociaż jest zdrowy, po raz kolejny nie wystąpi w meczu swojej reprezentacji. We wrześniowym spotkaniu Ligi Narodów z Włochami także nie grał. Wtedy jego nieobecność tłumaczono potrzebą lepszej aklimatyzacji w nowym otoczeniu, bo Portugalczyk latem zamienił Real na Juventus.



Tym razem powodów absencji nie podano, ale niewykluczone, że to z powodu ostatniego zamieszania wokół piłkarza. Jego poczynania boiskowe przyćmiły oskarżenia o gwałt.



- Zawsze sprawia mi przyjemność gra przeciwko silnym rywalom, najlepszym piłkarzom, mi się to podoba. Ale cóż, Portugalczycy podjęli taką decyzję. Natomiast nie uważam, że ich jakość drastycznie spadnie, bo mają wielu świetnych zawodników, zresztą kilku znam osobiście - ocenił Glik.



Czwartkowy mecz w Chorzowie będzie pierwszą konfrontacją obu stron od czasu ćwierćfinału Euro 2016. Polacy przegrali po karnych, a Portugalczycy dotarli do finału, który później wygrali.



- Na pewno jakieś porównania są i będą czynione. U niektórych z nas te wspomnienia wracają i to jest fajna okazja, żeby się zrewanżować za wspomnianą porażkę i troszkę ją sobie osłodzić - przyznał obrońca AS Monaco.

Inaczej u Brzęczka

Pierwszy trening zgrupowania. Trzech nieobecnych, w tym Krychowiak Bez Grzegorza... czytaj dalej » Dla Polaków to będzie trzecie pod wodzą Jerzego Brzęczka. Adam Nawałka odszedł pod nieudanym dla Polski mundialu. - To dwie różne osobowości. Różnica w treningu? Intensywność i sam trening na boisku. Trener Brzęczek ma swój pomysł, który różni się od tego, co było u poprzedniego selekcjonera - przyznał Łukasz Fabiański.



On i Glik proszą o cierpliwość w ocenie pracy Brzęczka. - Potrzeba czasu, żebyśmy poznali się nawzajem. Większość z nas nie miała styczności z trenerem. Jego pracę można poznać po jakimś dłuższym czasie - tłumaczył Glik.



Jego zdaniem najlepszy moment do wystawienia ocen nastąpi po eliminacjach do Euro 2020. Te startują w marcu.

Spotkanie z Portugalią w czwartek o godz. 20.45. W niedzielę, drugie w ramach Ligi Narodów, z Włochami - także w Chorzowie i o tej samej porze.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Nawałka i Brzęczek? To dwie różne osobowości"

KADRA POLSKI NA MECZE LIGI NARODÓW:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Bartłomiej Drągowski, Wojciech Szczęsny;

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Paweł Olkowski, Rafał Pietrzak, Arkadiusz Reca;

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Rafał Kurzawa, Maciej Makuszewski, Karol Linetty, Damian Szymański, Piotr Zieliński;

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek.