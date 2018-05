Polska pod lupą przed mundialem. "Może być czarnym koniem i zajść bardzo daleko"

Foto: Andrzej Grygiel/PAP

Nawałka: dużo pracy przed mundialem

27.3 | Oczywiście to zwycięstwo cieszy, ale wynik nie był najważniejszy. Patrzymy na to spotkanie pod kątem przygotowań do mistrzostw świata w Rosji - przyznał po wygranym meczu z Koreą Południową selekcjoner Adam Nawałka.

»