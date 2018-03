Nerwy do końca. Polacy uratowali twarz





Po blisko dziewięciu latach piłkarska reprezentacja Polski wróciła na odremontowany Stadion Śląski w Chorzowie i uczciła to wydarzenie zwycięstwem nad Koreą Południową 3:2. Do 85. minuty sparingowego spotkania Biało-Czerwoni prowadzili 2:0, rywale zdołali jeszcze wyrównać, ale ostatnie słowo należało do Piotra Zielińskiego.

Mecz w "Kotle Czarownic" miał być cennym testem dla polskich piłkarzy. Selekcjoner Adam Nawałka wybrał Koreę Południową, aby sprawdzić kandydatów na mundial na tle rywala, który stylem gry przypomina Japonię, naszego grupowego przeciwnika w mistrzostwach świata.

Z Koreańczykami Biało-Czerwoni grali dwukrotnie, przegrywając 0:2 w Pusan na mundialu w 2002 roku i remisując 2:2 w meczu sparingowym w 2011 w Seulu. Za trzecim razem w końcu udało się wygrać, ale nerwów nie brakowało.

Kolejne testy

W porównaniu z piątkowym meczem towarzyskim z Nigerią we Wrocławiu (przegranym 0:1), trener Nawałka dokonał aż siedmiu zmian w wyjściowym składzie. W zespole narodowym zadebiutował pochodzący z Ukrainy Taras Romanczuk, ale nie wyróżnił się niczym specjalnym. Do gry wrócili z kolei Michał Pazdan i Maciej Rybus, którzy ostatnio zmagali się z wirusem.

Podobnie jak w ostatnich meczach sparingowych Polacy próbowali przetestować system gry z trójką obrońców z tyłu. Biało-Czerwoni mieli inicjatywę w ataku, stwarzali sobie sytuacje, ale też nie uniknęli poważnych błędów w defensywie. Na szczęście dziury w obronie załatał Wojciech Szczęsny.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski rozpoczął strzelanie

Szanse "Lewego"

W 10. minucie Piotr Zieliński świetnie podał do wbiegającego w pole karne Roberta Lewandowskiego, ale ten źle przyjął piłkę i zmarnował świetną okazję. Po drugiej stronie boiska Szczęsny musiał się natrudzić, by obronić groźny strzał Lee Jae-Sunga.

Kolejną szansę na gola w 22. min miał Lewandowski. Tym razem bardzo dobrze dograł mu z prawej strony Kamil Grosicki, "Lewy" główkował, ale Kim Sueng-Gyu popisał się udaną interwencją. Co się odwlecze, to nie uciecze. Dziesięć minut później "Grosik" ponownie dośrodkował do kapitana naszej reprezentacji, ten wyprzedził obrońcę i wpakował piłkę głową do siatki. To jego 52. gol w 93. występie w kadrze.

Źródło: PAP/EPA Tak Grosicki strzelił gola

Szybki "Grosik"

W 41. minucie swoją okazję miał także Grosicki, ale trafił prosto w bramkarza. Koreańczycy też mogli strzelić gole, ale na posterunku był Szczęsny.

Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się naszym minimalnym prowadzeniem, Grosicki podwyższył wynik. Pomocnik Hull City dostał dobre prostopadłe podanie od Krzysztofa Mączyńskiego i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Dramatyczna końcówka

Po zmianie stron Koreańczycy przejęli inicjatywę, na co wpływ miały też kolejne zmiany trenera Nawałki (zszedł m.in. Lewandowski). Rywale oddali kilka niebezpiecznych strzałów na bramkę Łukasza Skorupskiego (pojawił się po przerwie), ale golkiper Romy nie dał się pokonać. Nasza gra wyglądała chaotycznie w obronie, a w ataku brakowało jakości. Przez 45 minut nie stworzyliśmy sobie groźnych okazji.

Z kolei pięć minut przed końcem przełamali się nasi przeciwnicy. Lee Chang-Min uderzył mocno z dystansu i zrobiło się 1:2. Jakby tego było mało, po chwili Koreańczycy wyrównali. Tym razem to niepilnowany Hwang Hee-Chan trafił z około dziesięciu metrów. W dwie minuty straciliśmy dwa gole. To nie powinno się zdarzyć.

Stadion Śląski zamarł, ale to nie był koniec emocji. Już w doliczonym czasie gry kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Zieliński. Ta bomba dała nam wygraną 3:2. Z drugiej połowy spotkania nikt jednak nie może być zadowolony.

Kolejne mecze Biało-Czerwonych odbędą się krótko przed mundialem. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Adama Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Źródło: PAP/EPA Zieliński i Grosicki zapisali na swoim koncie po golu

Polska – Korea Południowa 3:2 (2:0).



Bramki: Robert Lewandowski (32), Kamil Grosicki (45), Piotr Zieliński (90+2) - Chang-Min Lee (85), Hee-Chan Hwang (87).



Polska: Wojciech Szczęsny (46. Łukasz Skorupski) – Łukasz Piszczek (46. Thiago Cionek), Kamil Glik (67. Tomasz Kędziora), Michał Pazdan – Artur Jędrzejczyk, Taras Romanczuk (61. Arkadiusz Milik), Krzysztof Mączyński, Maciej Rybus (84-Rafał Kurzawa) – Piotr Zieliński, Kamil Grosicki – Robert Lewandowski (46. Łukasz Teodorczyk).



Korea Południowa: Sueng-Gyu Kim – Yong Lee (46. Chul-Soon Choi), Min-Jae Kim (38. Hee-Chaan Hwang), Hyun-Soo Jang, Jeong-Ho Hong (46. Young-Sun Yun), Joo-Ho Park - Sung-Yueng Ki (80. Chang-Min Lee), Woo-Young Jung, Chang-Hoon Kwon, Jae-Sung Lee (62. Shin-Wook Kim) – Heung-Min Son.