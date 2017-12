Mundial się zbliża, a w Rosji nie wszystko gotowe. "To będą...

Jest sympatyczna maskotka, ładny plakat i profesjonalna piłka - ale to początek dyskusji nad stanem przygotowania Rosjan do Mundialu. Liczą się stadiony, lotniska, hotele i ośrodki dla piłkarzy. Co już jest, a czego jeszcze nie ma osiem miesięcy przed imprezą?

