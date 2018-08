Ze stadionu na komisariat. Zatrzymali piłkarza w trakcie meczu





Kuriozum to mało powiedziane. W trakcie meczu w ramach Pucharu Peru na boisku pojawili się policjanci, którzy... zatrzymali jednego z piłkarzy. Powód? Przez dwa lata grał on nie ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu w rozegranym w Ayacucho meczu Sport Huanta - Union Kimbiri. Spotkanie zostało przerwane w 25. minucie przy stanie 2:0. A właściwie to funkcjonariusze peruwiańskiej policji je przerwali.

"Piłkarz, nie przestępca"

Wbiegli na murawę i zatrzymali niejakiego Cesara Montlavy, a w rzeczywistości Jose Contrerasa. Jak się bowiem okazało, zawodnik Unionu Kimbiri od dwóch lat podszywał się pod Cesara i posługiwał jego danymi.

Peruwiańczyk usłyszał zarzut fałszowania dokumentów. Co ciekawe, będąc odprowadzanym do radiowozu, w ogóle nie przyznawał się do winy. - Jestem piłkarzem, nie przestępcą - bronił się.



Nic to jednak nie dało. Policja odjechała, ale mecz nie został dokończony. Trenerzy obu zespołów zaczęli się kłócić o to, czy można aresztowanego piłkarza zastąpić rezerwowym... Nie znaleziono kompromisu. To oznaczało awans ekipy Sport Huanta do następnej rundy.



Chociaż na mundialu Peru pokazało się z dobrej strony, Rosji nie zawojowało. Mimo to raz na jakiś czas dzieją się tam rzeczy, o których mówi i pisze cały świat.

Pod koniec lipca podczas jednego z meczów Pucharu Peru sędzia nie był pewien, czy jedna z bramek została strzelona prawidłowo. Jako że kraj z Ameryki Łacińskiej nie stać na VAR, z pomocą przyszedł więc fotograf.

Pokazał sędziemu zdjęcia, które zrobił. Piłka musiała wylądować w siatce, bo po obejrzeniu sytuacji arbiter wskazał na środek boiska.