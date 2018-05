"Lewy" pod presją, Zidane straszy historią. "Pamiętamy, co się stało"





Bayern Monachium, z Robertem Lewandowskim w składzie, we wtorkowy wieczór zagra w meczu o być albo nie być w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. Na Santiago Bernabeu Bawarczycy spróbują odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali u siebie 1:2. Jeśli "Lewy" zawiedzie, tak jak przed tygodniem, na jego głowę posypią się gromy.

W środę Lewandowski nie zachwycił. Za swój występ został skrytykowany przez dziennikarzy, kibiców i byłych graczy Bayernu. Wszyscy wymagają od niego goli w najważniejszym momencie sezonu. Tych jednak, mimo dwóch okazji, nie udało się strzelić.

Kapitanowi reprezentacji Polski zarzucono m.in. brak zaangażowania na treningach, co przekłada się na formę strzelecką. W Niemczech pojawiły się sugestie, że w ten sposób nasz napastnik miałby próbować wymusić zgodę na transfer do Realu.

Przed rewanżem z Królewskimi "Lewy" jest pod sporą presją. Jeśli znowu zawiedzie, na jego głowę posypią się gromy.

Heynckes w niego wierzy

Mimo krytyki, Lewandowski ma duże wsparcie Juppa Heynckesa. Trener zapowiedział, że Polak na pewno zagra od początku w Madrycie.

- Dla mnie Robert jest piłkarzem klasy światowej. Chyba sami nie wierzycie, że we wtorek odsunę go od składu. W tym sezonie zdobył 39 goli, o takim wyniku większość napastników może tylko pomarzyć - powiedział na konferencji prasowej Heynckes.

Poważnie osłabieni

Nie tylko "Lewy", ale cały zespół mistrzów Niemiec, do wtorkowego rewanżu przystąpi w trudnej sytuacji. W Madrycie Bawarczycy nie tylko mają do odrobienia straty, ale są zmuszeni do gry bez kilku kluczowych graczy. Do końca sezonu wykluczeni są m.in. Arturo Vidal i Jerome Boateng. W pierwszym meczu urazu doznał także Arjen Robben i nawet nie poleciał do Madrytu.



Często przypominana jest jednak ubiegłoroczna rywalizacja obydwu zespołów. Wówczas w ćwierćfinale Bayern również uległ u siebie Realowi 1:2. W rewanżu niemiecki zespół doprowadził do dogrywki, m.in. za sprawą Lewandowskiego, który strzelił jedną z bramek. W doliczonym czasie gry to jednak hiszpański zespół strzelił trzy gole i ostatecznie wygrał 4:2.

Wnioski z przeszłości

Zbyt duży optymizm hiszpańskich kibiców studzi trener Królewskich Zinedine Zidane. Francuz przypomniał ćwierćfinałową rywalizację Realu z Juventusem w tym sezonie. W Turynie hiszpański zespół wygrał 3:0. W rewanżu zespół Starej Damy odrobił straty, ale w 90. minucie Cristiano Ronaldo przesądził losy awansu, wykorzystując rzut karny.



- Nie wiem jak ważna będzie przewaga z pierwszego meczu - przyznał Zidane. - Pamiętamy, co stało się w meczu z Juventusem oraz z Bayernem w poprzednim sezonie. Żeby awansować, musimy zagrać tak, jak jeszcze w tym roku nie zagraliśmy. Jesteśmy przygotowani i damy z siebie wszystko, aby dotrzeć do finału - zapowiedział Francuz.

W drugim półfinale LM w środę Roma zagra u siebie z Liverpoolem. W pierwszej konfrontacji Anglicy wygrali 5:2. Finał zostanie rozegrany 26 maja w Kijowie.



Program Ligi Mistrzów:



wtorek, 1 maja

Real - Bayern (pierwszy mecz: 2:1)



środa, 2 maja

AS Roma - Liverpool (2:5)

(oba mecze o godz. 20.45)