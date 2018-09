Youtuber, budowlaniec i księgowy zagrali w kadrze. Dostali lekcję





Foto: PAP/EPA/TIBOR SOMOGYI | Video: Wikipedia Piłkarze pierwszej reprezentacji ogłosili strajk

Słowacja pokonała w Trnawie złożoną z piłkarzy półprofesjonalnych i zawodników specjalizujących się w futsalu reprezentację Danii 3:0 (2:0). Podstawowi kadrowicze nie zagrali z powodu konfliktu z federacją.

Duńczyków, którzy osiągnęli 1/8 finału mundialu w Rosji, nie prowadził oficjalny selekcjoner Norweg Age Hareide ani jego asystent Jon Dahl Tomasson, a tymczasowy trener John Jensen, były reprezentacyjny piłkarz, który ostatnio pracował w drugoligowym klubie Fremad Amager.



- Odpowiedziałem tak na prośbę federacji, bo jestem mocno związany z reprezentacją jako instytucją, a przede wszystkim zależało mi, aby to spotkanie w ogóle się odbyło - przyznał Jensen, zdobywca gola w finale Euro 1992 w Szwecji.

Futsal i trzecia liga

Strajk pozbawił ich kadry. Sięgnęli po zawodników z futsalu Piłkarska... czytaj dalej » W szeregach Duńczyków zagrali m.in. youtuber, księgowy, policjant oraz budowlaniec. Do bramki wskoczył 31-letni Christoffer Haagh, który ma w dorobku ponad 50 meczów w drużynie narodowej w... futsalu. Większość kadry stanowili piłkarze grający na co dzień w trzeciej lidze, pracujący zawodowo bądź uczący się. W ataku zagrał np. napastnik trzecioligowego BK Avarta Christian Offenberg.



- Jestem amatorem, nie należę do stowarzyszenia piłkarzy, a w wieku 30 lat chcę wykorzystać nieoczekiwaną szansę, aby wystąpić w drużynie narodowej - uzasadnił swoją zgodę.

Poszło o reklamy

Konflikt między federacją a piłkarzami reprezentacji trwa już od ponad dwóch lat i kilkakrotnie był zażegnywany krótkimi umowami. Ostatnia wygasła 1 sierpnia. Kością niezgody jest sposób używania wizerunku zawodników w umowach reklamowych i sponsorskich dotyczących reprezentacji. DBU chce posiadać zawodników na wyłączność i dzielić wpływy według własnych zasad, natomiast piłkarze chcą, by respektowane były ich prywatne kontrakty.



Pomocnik Tottenhamu Hotspur Christian Eriksen wysłał we wtorek rano informację prasową do mediów, w której napisał, że pierwsza drużyna zebrana w Kopenhadze jest gotowa wylecieć w każdej chwili na mecz ze Słowacją, jeżeli DBU wznowi negocjacje i uspokoi konflikt. My naprawdę chcemy grać - podkreślił.

Źródło: PAP/EPA/TIBOR SOMOGYI Trwa konflikt duńskich piłkarzy z federacją



Duńska federacja zaproponowała stronie słowackiej rekompensatę za utracone wpływy z biletów, które w pewnym momencie zdecydowano się sprzedawać za jedno euro, oraz chaos wynikający z ciągle zmieniającej się sytuacji. Spotkanie na prośbę Duńczyków nie zostało odwołane, bo mogłoby to grozić wykluczeniem z eliminacji Euro 2020.



- Ta cała farsa to przede wszystkim policzek dla kibiców i miłośników futbolu. Obie strony zachowały się nieodpowiedzialnie, gdyż było wystarczająco dużo czasu, by znaleźć kompromisowe rozwiązanie - ocenił były długoletni szkoleniowiec reprezentacji Morten Olsen.



W niedzielę Dania ma podjąć Walię w meczu Ligi Narodów. Na razie nie wiadomo, jaki zespół będzie ją reprezentował.



Słowacja - Dania 3:0 (2:0)

Bramki: Adam Nemec (11), Albert Rusnak (37), Adam Fogt (79-samob.).