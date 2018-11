Horror w ćwierćfinale, o porażce zadecydowały karne. "Chłopaki, głowa do góry"





Polacy odpadli w ćwierćfinale

Ten półfinał rozgrywanych w Meksyku mistrzostw świata w ampfutbolu był naprawdę blisko. Jeszcze trzy minuty przed zakończeniem dogrywki Polacy prowadzili z Angolą 3:1. Przegrali po serii rzutów karnych. Leżeli na murawie. Nie wierzyli w to, że zwycięstwo i euforia jednak im uciekły.

Dramatyczne było to spotkanie.



Na 1:1 Kamil Grygiel wyrównał w ostatniej minucie podstawowego czasu. Już w dogrywce wszystko układało się po myśli Biało-Czerwonych - gole strzeli Krystian Kapłon i Bartosz Łastowski, przewaga wydawała się być bezpieczną.

Koniec marzeń o medalu

A jednak.

W 71. minucie, czyli w doliczonym przez sędziego czasie, rywale trafili na 3:3, co oznaczało rzuty karne.



Te Polacy zaczęli źle - najpierw było uderzenie w poprzeczkę, potem obrona bramkarza Angoli. Nie poddali się, co to, to nie. Gonili, doprowadzili do stanu 2:2. Kto utrzyma nerwy na wodzy?



Do zamykającego serię strzału stanął zawodnik Angoli. Nie pomylił się, piłka wpadła do siatki. 2:3, koniec marzeń Biało-Czerwonych o medalu. A tak bardzo chcieli sięgnąć po ten najcenniejszy.

Źródło: fot. Bartłomiej Budny Półfinał był bardzo blisko



Kciuki trzyma za nich prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. "Chłopaki, głowa do góry, byliście wspaniali" - napisał tuż po porażce z Angolą w mediach społecznościowych.



W fazie grupowej polska reprezentacja wygrała z Kolumbią i Kostaryką po 1:0 oraz ulegli Japonii 0:2. W 1/8 finału pokonała Haiti 2:1.



Pozostaje jej walka o miejsca 5 - 8.



3-1 dla na dwie minuty do końca, potem dramat i przegrywamy w karnych. Chłopaki głowa do góry,byliście wspaniali #AmpFutbolPolska — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 3 listopada 2018