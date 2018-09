Wciąż bez kompletu punktów. Piłkarzy pożegnały gwizdy





Kolejny słaby mecz obejrzeli w Szczecinie kibice Pogoni. Miejscowi zremisowali z Koroną Kielce 1:1, a piłkarzy po meczu żegnały gwizdy.

Siedem goli i zmiana lidera w Krakowie Wisła Kraków... czytaj dalej » Po informacji o chorobie i koniecznej operacji Adama Frączczaka, fani liczyli na debiut w Pogoni Michała Żyry. Nie doczekali się. Na przedmeczowej rozgrzewce były legionista zgłosił trenerowi uraz i w jego miejsce do składu wszedł Adrian Benedyczak.

Uniósł koszulkę z nazwiskiem Frączczaka

Już pierwsza akcja przyniosła ekipie ze Szczecina prowadzenie. Piłkę w pole karne wstrzelił Lasza Dwali, a krytykowany za poprzednie mecze Radosław Majewski z lewej nogi strzelił w długi róg bramki Matthiasa Hamrola. Strzelec podbiegł potem do ławki rezerwowych i uniósł koszulkę z nazwiskiem Frączczaka.



Po przerwie goście wyszli z szatni z mocnym postanowieniem odrobienia strat. Zaatakowali od początku i w 64 min. dopięli swego.



- Nie możemy dopuszczać ich do rzutów rożnych, najlepiej, żeby ich wcale nie mieli – przestrzegał na przedmeczowej konferencji Kosta Runjaic. Rzutów rożnych dla Korony było jednak dość sporo i właśnie po jednym z nich Jakub Żubrowski zacentrował wprost na głowę Elhadji Diawa, który mocnym strzałem trafił do siatki.



Tym samym Pogoń pozostaje bez wygranego meczu w sezonie.

Źródło: Marcin Bielecki / PAP Pogoń i Korona dzielą się punktami



Pogoń Szczecin - Korona Kielce 1:1 (1:0)



Bramki: 1:0 Radosław Majewski (4), 1:1 Elhadji Pape Diaw (64-głową).



Pogoń: Łukasz Załuska - David Stec, Sebastian Walukiewicz, Lasza Dwali, Ricardo Nunes - Iker Guarrotxena (82. Sebastian Rudol), Radosław Majewski, Kamil Drygas (77. Zvonimir Kozulj), Tomas Podstawski, Hubert Matynia (46. Dawid Błanik) - Adrian Benedyczak.



Korona: Matthias Hamrol - Bartosz Rymaniak, Adnan Kovacevic (46. Piotr Malarczyk), Elhadji Pape Diaw, Ken Kallaste - Michael Gardawski, Jakub Żubrowski, Mateusz Możdżeń (63. Marcin Cebula), Oliver Petrak, Maciej Górski (46. Wato Arweladze) - Elia Soriano.