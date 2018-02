Zimowe okno transferowe pełne rekordów. Takiego szaleństwa jeszcze nie było





Pięciu piłkarzy, każdy za ponad 60 milionów euro - to było wyjątkowo intensywne zimowe okienko transferowe. O północy zostało zamknięte w najmocniejszych ligach europejskich. Czas na podsumowanie.

To już niemal tradycja, że największymi kwotami szasta się w Anglii. Tym razem było podobnie, ale rekordową sumę wydała Barcelona, która za Philippe Coutinho zapłaciła Liverpoolowi 120 milionów euro. A suma może jeszcze wzrosnąć dzięki bonusom. Wielka wymiana napastników. Zaangażowane trzy kluby W ostatnim dniu... czytaj dalej »

Szastali pieniędzmi

Mimo wszystko kwota zapłacona za Brazylijczyka nie może specjalnie dziwić. Blaugrana, która bardzo napaliła się na transfer, już latem robiła podchody po 25-latka. Dziwić mogą za to inne nazwiska, a zwłaszcza pieniądze na nie wydane.

Chodzi tu oczywiście o obrońców. Holender Virgil van Dijk, który z Southampton powędrował do Liverpoolu za 78,8 mln oraz Aymeric Laporte. Francuski Bask zamienił Athletic Bilbao na Manchester City. Suma transferu 65 mln. Marnie wygląda przy tym 21,5 mln zapłacone przez Borussię Dortmund Bazylei za Manuela Akanji'ego.

Choć w sprawie transferu dogadały się już kilka miesięcy temu, to jednak transfer Diego Costy wszedł w życie wraz z nowym rokiem. Chelsea otrzymała od Atletico 55 mln. Hiszpanię opuścił z kolei Cedric Bakambu. Chińczycy z Beijing Guoan zapłacili Villarreal aż 40 mln.

Hitem ostatniego dnia okienka było sprowadzenie przez Arsenal Pierre'a Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund za 60 mln. Gabończyk będzie będzie następcą Oliviera Giroud. Francuz nie opuszcza jednak Londynu. Przenosi się natomiast do Chelsea za około 20 mln. Trzy mniej zapłacono za pomocnika Evertonu Rossa Barkleya. Z kolei z The Blues do BVB wypożyczony został Michy Batshuayi. Arsenal opuścił The Walcott. Za 22,5 mln został zawodnikiem Evertonu. Prawie osiem milionów więcej działacze The Toffees zapłacili za tureckiego napastnika Besiktasu Cenka Tosuna. Z kolei 28 mln na konto PSG powędrowało od Tottenhamu za Brazylijczyka Lucasa Mourę.

Najbardziej nieoczekiwana wymiana była jednak dziełem Manchesteru United i Arsenalu. Do Czerwonych Diabłów za ponad 30 mln trafił Alexis Sanchez, a w odwrotnym kierunku powędrował Henrich Mchitarjan.

Źródło: PAP/EPA Alexis Sanchez to jeden z bohaterów okienka

Grunt to ubić interes

Pięć czołowych lig wydało zimą na transfery prawie 900 milionów euro, z czego w Premier League 455 mln. Na drugim miejscu hiszpańska Primera Division, gdzie w obrót poszło 300 milionów. Co ciekawe, Real Madryt jest jedynym zespołem tej ligi, który nie brał udziału w tym okienku. W Bundeslidze wydatki wyniosły 73 mln, we Francji - 45, a najbardziej uboga zima była we Włoszech - 26.

Dla porównania rok temu o tej porze najdroższy był Oscar, który z Chelsea trafił do Chin za 60 mln. W Europie zaś najwięcej kosztował Julian Draxler. PSG zapłacił Wolfsburgowi 40 mln.

Najdroższe zimowe transakcje 2018:

1. Philippe Coutinho (Liverpool - Barcelona, 120 mln euro)

2. Virgil van Dijk (Southampton - Liverpool, 78,8)

3. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao - Manchester City, 65)

4. Pierre Emerick Aubameyang (Borussia - Arsenal, 60)

5. Diego Costa (Chelsea - Atletico, 55)