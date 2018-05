Pochwały dla Romy. "Platoniczne zwycięstwo", "Z podniesioną głową"





Włosi mogą być dumni z występu Romy

Wielka, wspaniała Roma, w znakomitym stylu zakończyła swą przygodę w piłkarskiej Lidze Mistrzów - podkreślają włoscy komentatorzy po zakończonym zwycięstwem rzymian 4:2 rewanżowym meczu półfinałowym z Liverpoolem. Awansował jednak angielski klub, który u siebie wygrał 5:2.

- Roma grała nadzwyczajnie, tak jak nadzwyczajna była jej przygoda w Lidze Mistrzów - taki ton komentarzy dominował we włoskim radiu RAI po środowym meczu na Stadionie Olimpijskim w Wiecznym Mieście. Sprawozdawcy nie mieli wątpliwości, że mecz był znakomity, a rzymskiemu klubowi, nagrodzonemu po końcowym gwizdku owacją na stojąco, naprawdę niewiele brakowało, by awansować do finału LM.

"Padli na ostatnich metrach"

Romie do kolejnego cudu zabrakło gola. Liverpool ma finał Dwa cuda w jednej... czytaj dalej » Komentatorzy publicznego radia zaznaczali, że "Roma padła na ostatnich metrach" i że "wspinaczka do finału LM nie udała się, bo droga była zbyt stroma".



Środowy wynik we Włoszech nazwano "platonicznym zwycięstwem".

W podsumowaniu udziału włoskiego klubu w LM odnotowano, że spotkał na swojej drodze w tych rozgrywkach Chelsea, Atletico Madryt oraz Barcelonę i pokonał te drużyny. Nie ma się więc czego wstydzić, a w przyszłym sezonie AS Roma będzie pełnoprawnym pretendentem do mistrzowskiego tytułu we Włoszech - podkreśla się w komentarzach, przypominając, że rzymianie zaszli w LM dalej niż Juventus, który zmierza właśnie po kolejne trofeum w Serie A.

"Krok od cudu"

"Corriere dello Sport" przyznaje, że Roma była "o krok od cudu". Przywołując nadzwyczajne wydarzenie, jakim był jej awans do półfinału rozgrywek, dziennik stwierdza: "Cuda nie powtarzają się w tak krótkim czasie i tym razem nie udało się odrobić strat". Gazeta kładzie nacisk na to, że stołeczni piłkarze włożyli całe serce w mecz, który wygrali.



"Żółto-czerwono opuszczają rozgrywki z podniesioną głową i ze smutkiem, że źle zagrali w pierwszym meczu. Ale drużyna trenera Eusebio Di Francesco przeszła fantastyczną drogę w Europie, znacznie powyżej oczekiwań" - konstatuje dziennik, według którego był to "wieczór pełen dreszczy".

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Romy zwycięstwem pożegnali się z Ligą Mistrzów

"Gorzki rezultat"

Piłkarze Romy wsparli walczącego o życie kibica Liverpoolu We wtorek... czytaj dalej » "La Gazzetta dello Sport" pisze, że AS Roma kończy rozgrywki w Lidze Mistrzów z "bardzo wysoko podniesioną głową". Największy sportowy włoski dziennik relacjonuje reakcje rzymskich kibiców na trybunach: "Wszyscy na stojąco dziękują Romie", "w bólu i pełni uznania dla wysiłku drużyny, która się nie poddała, nawet kiedy była już wykończona do granic".



Zwycięstwo 4:2 nazywa "gorzkim rezultatem" i odnotowuje, że udało się przerwać passę sukcesów klubu z Liverpoolu, który nie przegrywał w rozgrywkach.



"To małe pocieszenie dla Romy, do którego należy dodać to, że udało się jej wreszcie zatrzymać (Mohameda) Salaha" - dodaje się w relacji.

Stołeczne "Il Messaggero" przyznaje, że marzenie o finale "ulotniło się". "Była wielka gra, a pozostało rozgoryczenie" - kończy.