Lawina pochwał dla "Lewego" przed mundialem. "Najlepszy napastnik świata"





Oficjalna strona FIFA na ponad dwa miesiące przed mundialem zdecydowała się zaprezentować sylwetkę kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. W niezwykle pochlebnym artykule "Lewego" opisują wielkie gwiazdy światowego futbolu.

W tytule artykułu na stronie światowej federacji piłkarskiej autorzy napisali: "Na chwałę polskiego króla goli". Dziennikarze pracujący dla fifa.com zadali znanym ludziom świata piłki pytanie, co czyni Lewandowskiego niezwykle skutecznym strzelcem i jakie jest jego miejsce wśród najlepszych napastników globu? Odpowiedzi mogą sprawić, że lider polskiej kadry będzie bardzo dumny.

"Jak Ibrahimović"

- Zawsze mówiłem, że to wyjątkowy piłkarz - komplementuje trener Leo Beenhakker, w którego kadrze debiutował "Lewy". - Jest jak Zlatan Ibrahimović. Obaj potrafią strzelać gole z niczego. To największa umiejętność Roberta. Jest też bardzo mocnym mentalnie facetem. Nie jest arogancki. To wspaniała osoba i zawodnik - uważa holenderski szkoleniowiec.

- Potrafi strzelić gola w każdej sytuacji, to jego wielka umiejętność - potwierdza trener Bayernu Jupp Heynckes.

"Piłka jego przyjacielem"

Pod wrażeniem talentu Lewandowskiego są też Juergen Klopp i Pep Guardiola, których Liverpool i Manchester City mierzą się ze sobą w ćwierćfinale tegorocznej Ligi Mistrzów. Obaj trenerzy w przeszłości prowadzili też "Lewego", odpowiednio w Borussii Dortmund i Bayernie.



- On ma wszystkie umiejętności, jakich oczekujesz od napastnika. W szczególności siłę fizyczną i świetne wykończenie akcji. Ma też technikę utalentowanego pomocnika. Kiedy dostaje piłkę na środku boiska i rozdziela ją na skrzydła, to jest jak oglądanie rozgrywającego. Piłka jest jego przyjacielem - opisuje Klopp.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Robert Lewandowski jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji (52 gole)



- On jest najbardziej profesjonalnym zawodnikiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Przez 24 godziny na dobę myśli o właściwej diecie, śnie i treningu. Zawsze jest gotowy, a nigdy kontuzjowany, bo pilnuje tych ważnych kwestii - opisuje z kolei Guardiola.

- Robert jest najlepszym napastnikiem na świecie - nie ma wątpliwości trener Polaków Adam Nawałka. - Cały czas się rozwija, ciągle robi postępy i nie sądzę, by ktokolwiek mógł go powstrzymać. Jest dla nas niezwykle ważny. Jest jak lokomotywa napędzająca drużynę - opisuje trener Biało-Czerwonych.

"Jest niewiarygodny"

W artykule na fifa.com Lewandowskiego komplementują też jego koledzy i rywale z boiska, a także byli wybitni zawodnicy.

- Nie tylko trzyma się z przodu i strzela gole, ale też lubi grać dla zespołu. Jest świetnym piłkarzem i to wielka przyjemność, móc występować obok niego - mówi zawodnik Bayernu, Holender Arjen Robben.

Źródło: PAP/EPA Robert Lewandowski jest gwiazdą Bayernu

- Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie, jest naprawdę niewiarygodny. Nie tylko zdobywa wiele bramek, ale zawsze pomaga zespołowi także w defensywie - zauważa inny gracz Bawarczyków Javi Martinez.

- On jest najlepszym napastnikiem. Staram się od niego uczyć. Nie opuszczę żadnego meczu, w którym gra - zapewnia Alvaro Morata, hiszpański napastnik Chelsea.

- Dla mnie Robert to ta sama kategoria zawodnika co Gerd Mueller - kończy prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Sternik mistrzów Niemiec wie, co mówi. Niedawno stwierdził, że "Lewy" nigdzie nie odejdzie z Bayernu, bo jest dla niego zbyt ważnym piłkarzem.

"Każda drużyna podczas nadchodzących mistrzostw świata będzie miała swoich kluczowych graczy. Niektóre z tych gwiazd świecą jednak jaśniej, niż inne. Najlepszym przykładem jest Robert Lewandowski" - nie mają wątpliwości na oficjalnej stronie FIFA.