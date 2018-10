Po oskarżeniach o gwałt sponsorzy Ronaldo "głęboko zaniepokojeni"





Do problemów Cristiano Ronaldo z wymiarem sprawiedliwości mogą za chwilę dojść i te finansowe. Na oskarżenia o gwałt zareagowali sponsorzy piłkarza.

Akcja #MeToo dała odwagę kobiecie oskarżającej Ronaldo o gwałt Ciąg dalszy afery... czytaj dalej » "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zarzutami i będziemy dokładnie przyglądać się sytuacji" - zapowiedziała w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera firma Nike, potentat na rynku odzieży sportowej.



Ronaldo z amerykańskim koncernem związany jest od 2013 roku, trzy lata później strony zawarły "dożywotnią współpracę". Magazyn "Forbes" wycenił jej ogólną wartość na miliard dolarów.



Zaniepokojona ostatnimi wieściami jest również inna firma z USA - Electronic Arts. To producent oraz wydawca gier komputerowych i wideo.



"Uważnie przyglądamy się rozwojowi wypadków, ponieważ oczekujemy od sportowców i naszych ambasadorów zachowania zgodnego z naszymi wartościami" - napisano w oświadczeniu producenta gry FIFA, na okładce której regularnie występuje były piłkarz Realu, a obecnie Juventusu.

Portugalczykowi w ostatnich dniach spędza sen z powiek to, co niemieckiemu magazynowi "Der Spiegel" opowiedziała Kathryn Mayorga. Amerykanka oskarżyła piłkarza o gwałt, do którego miało dojść w 2009 roku w Las Vegas.



Pod koniec września kobieta złożyła pozew. W nim ze szczegółami opisana jest noc z 12 na 13 czerwca. "Kiedy Cristiano Ronaldo zakończył atak seksualny, pozwolił kobiecie opuścić sypialnię, zaznaczając, że jest mu przykro, bo z reguły jest dżentelmenem" - brzmi fragment dokumentu sądowego, który zacytował "Der Spiegel".

Czeka ze spokojem

Ronaldo długo milczał. Nie odpowiedział również na pytania niemieckich dziennikarzy, ale w końcu opublikował nagranie w mediach społecznościowych. Ogłosił w nim, że oskarżenia opisane przez niemiecką gazetę to "fake news". W środę wydał kolejne oświadczenie.

"Stanowczo zaprzeczam oskarżeniom przeciwko mnie. Gwałt to odrażające przestępstwo, które jest sprzeczne z tym, kim jestem i w co wierzę. Nie będę brał udziału w medialnym spektaklu, stworzonym przez ludzi, którzy chcą się promować moim kosztem. Ze spokojem czekam na wyniki śledztwa" - napisał na Twitterze.

CR7 poprosił selekcjonera Portugalii Fernando Santosa o zwolnienie z obowiązków reprezentacyjnych. Mistrzowie Europy w październiku zagrają z Polską (Liga Narodów) i Szkocją (mecz towarzyski).