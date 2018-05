"To ochroniarze przeszukują kibiców, a nie ludzie z PZPN"





- Zawiodło sprawdzanie osób, które wchodzą na stadion - przyznał w rozmowie ze sport.tvn24.pl rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, odnosząc się do wydarzeń podczas środowego finału Pucharu Polski. Wystrzelone w trakcie meczu race spowodowały uszkodzenia stadionu, na pewien czas przerwano grę. W czwartek mogą zostać ukarane kluby, sprawą zajęła się też prokuratura.

Odpalono race. Prokuratura sprawdza Finałem Pucharu... czytaj dalej » Po meczu Legii z Arką trwa liczenie strat. Zniszczonych zostało kilkadziesiąt krzesełek oraz jeden z telebimów Stadionu Narodowego. Uszkodzona nie została jednak konstrukcja wartego ponad 200 mln złotych rozsuwanego dachu, choć przez pewien czas na iglicy obiektu tliła się jedna z rac wystrzelona z sektora kibiców z Gdyni.



Zabezpieczono monitoring, a PZPN zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Ta i tak już się zajęła sprawą, czeka na materiały zgromadzone przez policję.

- Głównie chodzi o nagrania z monitoringu, protokoły ewentualnych zatrzymań, protokoły z czynności wykonanych przez funkcjonariuszy jak również notatki. Po uzyskaniu tych materiałów zostanie przez prokuratora podjęta decyzja, co do kierunku postępowania oraz kwalifikacji prawnej, jaka zostanie przyjęta - zapowiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś.

Mogą spodziewać się kar

W czwartek zachowaniu kibiców przyjrzy się Komisja Dyscyplinarna związku. Gdy dwa lata temu podczas finału Pucharu Polski dali o sobie znać kibice Legii i Lecha (również odpalono race, zniszczono ok. 600 krzesełek i jedną z bram), kluby ukarano finansowo, a kibicom z Poznania zakazano wyjazdów zorganizowanych na kilka ostatnich meczów sezonu ekstraklasy oraz spotkania Pucharu Polski w kolejnej edycji.



Rzecznik związku zapewnia, że PZPN nie wiedział o wnoszonych środkach pirotechnicznych na Narodowy. - Jak pan sobie to wyobraża? Jak mogliśmy wiedzieć? - odpowiedział pytaniami na pytanie Kwiatkowski.



Tak samo mówił niedawno prezes Zbigniew Boniek. - To, że wniesiono na trybuny race, nie znaczy, że jest na to przyzwolenie PZPN - przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dwa lata temu w "Kropce nad i" podkreślał, że to nie race są problemem, tylko ci, którzy je używają. - Raca nie ma prawa być na stadionie, a jak już jest, to nie ma prawa wypaść komu z ręki - tłumaczył Boniek.

"Sprzedawały bilety i identyfikowały"

Liczą straty po finale. "Pierwszy raz uszkodzono najwartościowsze konstrukcje" -... czytaj dalej » Kto zatem jest winny za to, co miało miejsce w środę? - Kluby ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zorganizowanych grup kibiców, a kibice, którzy siedzieli za bramkami to były zorganizowane grupy. To kluby prowadziły dystrybucję biletów na te sektory, to one identyfikowały osoby, którym te bilety sprzedawały i to one ponoszą odpowiedzialność. Gdyby to się działo na trybunie głównej, a nie na tych za bramkami, to kluby nie ponosiłyby odpowiedzialności, bo na te sektory bilety dystrybuował PZPN. Jeśli jako reprezentacja jedziemy na mecz wyjazdowy, to my sprzedajemy bilety. To oznacza automatycznie, że to my, czyli związek, automatycznie ponosimy odpowiedzialność za ich zachowanie - podkreślał rzecznik piłkarskiej federacji.



Organizatorem finału był PZPN, który wynajął stadion od spółki PL2012+, bo to ona zarządza obiektem. - Ma podpisaną umowę z podwykonawcami, z firmą ochroniarską i to służby ochroniarskie przeszukują kibiców, a nie ludzie z PZPN. W tym roku firma zarządzająca stadionem wynajęła specjalne bramki, na których prześwietlano kibiców. Wszystkie grupy wchodzących prześwietlili stewardzi w asyście policji, a całą oprawę sprawdzono dzień wcześniej - dodał Kwiatkowski.



Co teraz? Co trzeba zrobić, żeby uniknąć czegoś podobnego za rok, przy okazji kolejnej edycji finału Pucharu Polski? Rzecznik PZPN: - Bez pomocy państwa tego problemu nie rozwiążemy. Oczekujemy skutecznego eliminowania bandytów ze stadionów.