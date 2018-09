Lewandowski przewidział zwycięzcę





Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski poparł Lukę Modricia w plebiscycie FIFA na Piłkarza Roku. Chorwat przełamał hegemonię Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Głosował również selekcjoner Jerzy Brzęczek.

Przy wyborze Piłkarza Roku FIFA w połowie liczą się głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy, a drugą połowę stanowią wskazania trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji narodowych. Pod uwagę brano osiągnięcia między 3 lipca 2017 a 15 lipca 2018.



Można było wskazać trzech piłkarzy z wcześniej wyselekcjonowanej listy, na której znalazło się 55 nazwisk. Zawodnik z pierwszego miejsca dostawał pięć punktów, z drugiego - trzy, a trzeciego - jeden.

TAK GŁOSOWALI KAPITANOWIE I TRENERZY

Czołowa trójka Lewandowskiego to Modrić oraz Francuzi Raphael Varane oraz Kylian Mbappe.



Z kolei selekcjoner polskiej kadry Jerzy Brzęczek wskazał innego Francuza Antoine’a Griezmanna, na drugim miejscu Modricia, a w następnej kolejności Belga Edena Hazarda.



Polskie media reprezentował Michał Pol (Modrić, Griezmann i Cristiano Ronaldo).



W głosowaniu na Trenera Roku głos Lewandowskiego otrzymał prowadzący Liverpool jego były szkoleniowiec z Borussii Dortmund Niemiec Juergen Klopp, a Brzęczek idealnie wskazał czołową trójkę: Didier Deschamps, Zinedine Zidane i Zlatko Dalić. Identycznie głosował Pol.



Wyniki plebiscytu FIFA ogłoszono na gali w Londynie. Piłkarzem Roku wybrano Modricia, zawodnika Realu Madryt i kapitana reprezentacji Chorwacji, którą poprowadził do wicemistrzostwa świata, a kolejne miejsce zajęli pięciokrotny laureat tej nagrody Ronaldo (Real Madryt/Juventus Turyn) oraz Egipcjanin Mohamed Salah (Liverpool).



Wśród trenerów wyróżniono Deschampsa, który doprowadził Francuzów do mistrzostwa. Tytuł Bramkarza Roku przypadł natomiast Belgowi Thibaut Courtois, który latem zamienił Chelsea Londyn na madrycki Real. Wśród kobiet laureatką głównego wyróżnienia została - już po raz szósty - Brazylijka Marta.

Dwie piłki

Plebiscyt FIFA od dwóch lat samodzielnie organizuje centrala piłkarska. Wcześniej, przez sześć sezonów, przedsięwzięcie funkcjonowało pod nazwą Złota Piłka FIFA, w które oprócz FIFA zaangażowany był jeszcze magazyn "France Football".

Jeszcze wcześniej istniały dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał Złotą Piłkę.



Laureaci nagród FIFA 2018:

Piłkarz Roku: Luka Modric (Chorwacja/Real Madryt)

Bramkarz Roku: Thibaut Courtois (Belgia/Chelsea Londyn, Real Madryt)

Piłkarka Roku: Marta (Brazylia/Orlando Pride, USA)

Trener Roku: Didier Deschamps (Francja)

Trener Roku pracujący z kobietami: Reynald Pedros (Francja/Olympique Lyon)

Bramka Roku: Mohamed Salah (Liverpool)

Fair Play: Lennart Thy (Niemcy/VVV Venlo, Holandia)

Kibice: Peru

Drużyna Roku: David De Gea - Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modrić,

N'Golo Kante, Eden Hazard, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo