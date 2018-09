Plebiscyt FIFA. Finałowa trójka bez Messiego





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Ronaldo musi walczyć z Modriciem i Salahem

Ogłoszono trójkę finalistów plebiscytu FIFA na najlepszego piłkarza 2018 roku. Pierwszy raz od lat prestiżowej nagrody nie zgarnie Argentyńczyk Lionel Messi.

W finałowej trójce większych niespodzianek nie ma. Znaleźli się w niej: Cristiano Ronaldo, Egipcjanin Mohamed Salah i Chorwat Luka Modrić.

Ronaldo ma już w kolekcji pięć trofeów dla Piłkarza Roku FIFA. W tym roku doceniono przede wszystkim jego wkład w trzeci z rzędu triumf Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Za postawę w tych rozgrywkach wyróżniono też Salaha z Liverpoolu, który ponadto został królem strzelców angielskiej ekstraklasy, a Modric miał wkład zarówno w sukces "Królewskich", jak i wywalczenie wicemistrzostwa świata przez reprezentację Chorwacji.

Osiem kategorii

Koniec duopolu Ronaldo i Messiego. "Niedorzeczny, wręcz haniebny wybór" Lionel Messi i... czytaj dalej » Ogłoszenie laureatów w ośmiu kategoriach odbędzie się 24 września na gali w Londynie.



Do tytułu Bramkarza Roku kandydują: mistrz świata Francuz Hugo Lloris, Belg Thibaut Courtois oraz Duńczyk Kasper Schmeichel. Wszyscy na co dzień grają w klubach angielskich.



Najlepszy trener zostanie wybrany ostatecznie z trójki: Didier Deschamps (reprezentacja Francji), Zlatko Dalic (reprezentacja Chorwacji) i Zinedine Zidane, który do końca maja prowadził Real Madryt.

Finałową trójkę wśród zawodniczek tworzą Niemka Dzsenifer Marozsan, Norweżka Ada Hegerberg oraz utytułowana Brazylijka Marta.

Zamiast Złotej Piłki

Dwa lata temu przestała istnieć "Złota Piłka FIFA", którą światowa federacja przyznawała wspólnie z francuskim magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę".



Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA w połowie liczą się głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy, a drugą połowę stanowią głosy trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji.



Od 2008 roku tytuł najlepszego piłkarza świata dzielą między sobą Messi i Ronaldo. Argentyńczyk triumfował w latach 2009-12 i w 2015 roku, a Portugalczyk - w 2008, 2013, 2014 i 2017.