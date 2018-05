Platini: użyliśmy sztuczki, żeby był finał Francja - Brazylia





Były słynny piłkarz Michael Platini przyznał, że losowanie grup mistrzostw świata w 1998 roku nie było przypadkowe. Zostało przeprowadzone tak, żeby Francja, gospodarz turnieju, mogła spotkać się z Brazylią dopiero w finale.

62-letni Platini dziś jest poza wielkim futbolem. W 2015 roku Komisja Etyki FIFA ukarała go ośmioletnim zakazem jakiekolwiek działalności w tym sporcie. Później karę zmniejszono o połowę. Wyrok dotyczył tajemniczego przelewu na 1,8 miliona euro, który otrzymał od prezydenta FIFA Seppa Blattera. Platini, legenda Juventusu i mistrz Europy z reprezentacją, kilka miesięcy później zrezygnował ze stanowiska prezydenta UEFA.

"Myślisz, że inni tego nie robili?"

"Co zrobić, aby mieć szanse u Rosjanek?". Federacja zorganizowała kurs, teraz przeprasza Kłopoty... czytaj dalej » W wywiadzie dla stacji radiowej France Bleu Sport opowiedział o mistrzostwach świata z 1998 roku. Francja była gospodarzem, Platini szefem komitetu organizacyjnego.



- Użyliśmy sztuczki, żeby był finał Francja - Brazylia. To było marzenie wszystkich - przyznał.



Obie reprezentacje były wtedy najlepsze według rankingu FIFA. Rzecz jasna były rozstawione przed losowaniem. Dwa dni przed FIFA ogłosiła, że gospodarze trafią do grupy C, Brazylia do grupy A. To oznaczało, że później w drabince turniejowej będą po przeciwnych stronach. Faworyci nie zawiedli, awansowali z pierwszych miejsc i dotarli aż do finału. W meczu o złoto Francuzi rozbili obrońców tytułu 3:0.



- Nie po to poświęciliśmy sześć lat na przygotowania, aby nie zrobić kilku małych machlojek. Czy myślisz, że inni gospodarze tego nie robili? - skwitował Platini.