Media: były szef UEFA oczyszczony z zarzutów

Michael Platini, zawieszony przez Międzynarodową Federację Piłkarską w związku z podejrzeniem korupcji, został oczyszczony z zarzutów przez szwajcarski wymiar sprawiedliwości - poinformował "Le Monde".

Francuski dziennik powołuje się na list, podpisany przez prokuratora ministerstwa Konfederacji Szwajcarskiej Cedrica Remunda z datą 24 maja i adresowany do Vincenta Solariego, adwokata Platiniego.



35 klubów podejrzanych. Korupcyjne trzęsienie ziemi przed finałem Ligi Mistrzów 35 ukraińskich... czytaj dalej » Gazeta przytoczyła fragmenty pisma. "Potwierdzamy, że procedura nie jest prowadzona przeciwko Pańskiemu klientowi, Michelowi Platiniemu. Możemy także potwierdzić, że Pański klient nie będzie obciążony w związku z tą procedurą" - napisał Remund do Solariego.



List odnosi się do zeznań, jakie były szef UEFA składał , występując w charakterze świadka, w szwajcarskiej prokuraturze w grudniu 2015 roku.

"Zostałem obrabowany"

Oświadczenie w tej sprawie wydał Platini.



"Oficjalna informacja od autorytetu sprawiedliwości jednoznacznie potwierdza moją niewinność" - napisał 62-letni Francuz.



Podkreślił również, że on sam i jego rodzina przeżyli koszmar.



"Mój honor oraz uczciwość zostały zmarnowane. Przez ostatnie trzy lata zostałem obrabowany z życia zawodowego. Wrócę do futbolu, ale jeszcze za wcześniej na jakiekolwiek szczegóły" - dodał Platini.

Podejrzany przelew

Sprawa dotyczyła przelewu dwóch milionów franków (1,82 mln euro) z 2011 roku, które Platini otrzymał od ówczesnego szefa FIFA Seppa Blattera. Obaj utrzymywali, że było to wynagrodzenie za pracę, wykonywaną przez Francuza na rzecz światowej federacji 10 lat wcześniej, a umowa była ustna.



Komisja Etyki FIFA uznała te tłumaczenia za mało przekonujące. Pod koniec 2015 roku orzekła, że dopuścili się przekroczenia norm etycznych i zdyskwalifikowała ich na osiem lat. Później karę zmniejszono o połowę.



Platini, piłkarska legenda Juventusu i reprezentacji Francji, kilka miesięcy po decyzji komisji zrezygnował z funkcji prezydenta UEFA.