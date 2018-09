Barcelona chce zmienić herb. "Symbole muszą ewoluować"





Foto: EPA/Rodrigo Jimenez | Video: PAP/EPA Barcelona prowadzi w lidze hiszpańskiej

"FC Barcelona chce dostosować się do współczesnych czasów" - informuje mistrz Hiszpanii. W związku z tym działacze Dumy Katalonii planują odświeżyć klubowy herb.

Pomysł ten został już zaprezentowany i zaakceptowany podczas posiedzenia zarządu. Klub chce, by ze zmienionym logo przystąpił do rozgrywek najpóźniej do początku przyszłego sezonu. Ostateczną decyzję podejmą jednak członkowie klubu (socios) 20 października w głosowaniu.

"Muszą ewoluować"

Ostatni raz herb Blaugrany, z którym występują wszystkie sekcje klubu, aktualizowany był dawno temu, bo w 2002 roku. "Kontekst, technologia i społeczeństwo bardzo się zmieniły od tamtego czasu. Symbole związane z klubem również muszą ewoluować" - tak tłumaczą chęć zmiany w Barcelonie w komunikacie.

Jeśli dojdzie do zmiany, będzie to jedenasty herb w 119-letniej historii klubu. Zmiany nie będą jednak rewolucyjne. "Klub pozostaje wierny historycznym elementom herbu: miastu, Barcelonie, Katalonii, kolorom, piłce" - dodaje. Nieodłącznym elementem wciąż mają być więc barwy i piłka.

Najważniejszą zmianą ma być zniknięcie skrótu "FCB", który znajdował się tam nieprzerywanie od 1910 roku i wewnętrzne kontury. Ponadto zmniejszono liczbę niebiesko-bordowych pasków.



The updated crest:

The shape is kept intact.

The FCB acronym disappears.

The internal black lines disappear.

More homogeneous, more harmonious, and brighter.

To be applied beginning with the 2019/20 season. pic.twitter.com/xIurAqtF8l — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2018

Nie bez powodu motto Barcelony brzmi: "Mes que un club", czyli: "Więcej niż klub". Do sezonu 2011/12 klub nie miał żadnego sponsora. Dopiero wtedy został nim Qatar Foundation, który co roku przekazywał 40 mln euro na mocy pięcioletniego kontraktu. Potem na koszulkach widniały jeszcze napisy: Qatar Airways, Intel (na wewnętrznej stronie koszulki), oraz japońska firma Rakuten.

Barcelona to 25-krotny mistrz Hiszpanii. W swojej gablocie ma jeszcze m.in. 30 trofeów za zdobycie Pucharu Króla, pięć za wygranie Ligi Mistrzów.

Po siedmiu kolejkach ekipa Ernesto Valverde prowadzi w tabeli Primera Division. W sobotę rywalem Katalończyków będzie Athletic Bilbao. Zespół z Kraju Basków zdobył zaledwie sześć punktów w pięciu meczach, a na Camp Nou nie wygrał ligowego meczu od 2001 roku.



Esta es la propuesta de evolución del escudo del Barça

Se someterá a la aprobación de los socios en la próxima Asamblea.

pic.twitter.com/7jiYiQ5cGj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 27, 2018