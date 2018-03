Fabiański mówi o Nigerii, Piszczek o Korei. "Pierwsze skojarzenie? Mundial 2002"





Fabiaski i Piszczek mówili o najbliższych rywalach

- Pamiętam mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej i to był zespół dobrze przygotowany fizycznie. Nigeria pewnie będzie wyglądać podobnie – powiedział przed piątkowym spotkaniem towarzyskim bramkarz polskiej reprezentacji Łukasz Fabiański.

Polacy są we Wrocławiu, gdzie w piątek zagrają z Nigerią. Z Koreą Południową zmierzą we wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zespół Nawałki ma w ten sposób przygotować się na mundialowe starcia z Senegalem i Japonią, czyli teoretycznie podobnymi zespołami do naszych najbliższych rywali.



- Ciężko mi powiedzieć, jaki oni mają styl, bo nie doświadczyłem jeszcze takiego przeciwnika - mówił o Nigeryjczykach Fabiański. - Pamiętam jedynie mecz sprzed kilku lat z Wybrzeżem Kości Słoniowej i to był zespół dobrze przygotowany fizycznie, z indywidualnościami w składzie. Nigeria pewnie będzie wyglądać podobnie – dodał bramkarz Swansea City.

Żart Piszczka

W podobnym tonie o Korei Południowej, z którą Polska zagra we wtorek 27 marca w Chorzowie na Stadionie Śląskim, wypowiedział się Łukasz Piszczek, chociaż najpierw zażartował.



- Pierwsze skojarzenie z Koreą to mistrzostwa świata w 2002 roku. A tak na poważnie – byłem z Borussią Dortmund w Japonii i tamte zespoły są bardzo dobrze przygotowane taktycznie i dobrze wybiegane. Przypuszczam, że Korea prezentuje się podobnie. Mają w swoich szeregach kilku dobrych i znanych w Europie zawodników i na pewno ten sprawdzian będzie wartościowy – dodał reprezentacyjny obrońca.

Daje szanse i sprawdza

Trener Adam Nawałka zapowiedział, że być może w którymś z meczów, a może nawet w obu, będzie chciał sprawdzić ustawienie z trzema środkowymi obrońcami. Fabiański stwierdził, że zna taki system z gry w klubie i wygląda to obiecująco.



Lewandowski: okaże się, jak potrafimy grać bez ciśnienia - To pierwsza... czytaj dalej » - Od kiedy gram w Swansea i miałem już z ośmiu albo dziewięciu trenerów, którzy mieli swoje pomysły na drużynę i ustawienie taktyczne. Teraz od pewnego czasu gramy trójką środkowych obrońców z dwoma bocznymi wahadłami i to jest fajny, skuteczny system. Zobaczymy, czy trener zdecyduje się przećwiczyć coś nowego z Nigerią albo Koreą – dodał bramkarz, który o miejsce w podstawowym składzie na wrocławskim zgrupowaniu rywalizuje z Wojciechem Szczęsnym, Łukaszem Skorupskim i debiutantem Bartoszem Białkowskim.



- Fajnie, że trener Nawałka daje szanse na rywalizację o miejsce w bramce. Powołanie dla Bartka to na pewno duży plus i nagroda za dobrą grę – krótko skomentował Fabiański.



Piszczek stwierdził, że zgrupowanie we Wrocławiu jest pierwszym etapem przygotowań do mistrzostw i sygnałem, że zawodnicy powinni już zacząć poważnie myśleć o meczach w Rosji.



- Każdy indywidualnie musi zdać sobie sprawę, że to bardzo ważny, a nawet najważniejszy turniej dla każdego piłkarza. Nie można tylko koncentrować się na tym, co w klubie, ale powoli zacząć myśleć, aby być w jak najlepszej formie właśnie na mistrzostwa. I nie chodzi tylko o przygotowanie fizyczne, ale też mentalne – wyjaśnił.

Ucięty temat

Obrońca krótko uciął temat o ewentualnym zakończeniu przez niego kariery reprezentacyjnej po mistrzostwach. - Na razie koncentruję się na mistrzostwach, a co będzie później, zobaczymy – zakończył.

Piłkarze powołani na mecze z Nigerią i Koreą Płd.:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);



pomocnicy: Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Damian Kądzior (Górnik Zabrze, opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji w poniedziałek), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok);



napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht).