Mocno przeżył mundial. Napastnik u Beenhakkera, na lata żelazny obrońca





»

Łukasz Piszczek zrezygnował z gry w polskiej drużynie narodowej. "Moja przygoda z reprezentacją dobiegła końca" - napisał na Facebooku 33-letni piłkarz. W biało-czerwonych barwach obrońca Borussii Dortmund rozegrał 65 meczów i zdobył trzy bramki.

To on miał być jednym z filarów obrony polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w Rosji. Właśnie Łukaszowi Piszczkowi zdarzył się błąd, po którym najpierw straciliśmy piłkę, a potem bramkę w meczu z Senegalem. Jest jednak miejsce, w którym kibice są w stanie wybaczyć mu wszystko i bez względu na to jak gra, to zawsze będzie bohaterem. To Goczałkowice Zdrój. Skąd sentyment Piszczka do tego miejsca i mieszkańców Goczałkowic do niego?

Przed mundialem spekulowano, że część z nich może zakończyć reprezentacyjne kariery po turnieju. Tymczasem ze „starej gwardii" wątpliwości ma tylko jeden. - Łukasz Piszczek, który najbardziej przeżył emocjonalnie i fizycznie niepowodzenie w mistrzostwach świata, może będzie potrzebował trochę odpoczynku. Liczę jednak na jego doświadczenie. Jeśli będzie zdrowy i będzie chciał grać w reprezentacji Polski, to na pewno nam pomoże. Wszyscy pozostali zgłosili chęć dalszej gry w reprezentacji. Rozmawiałem też z Kamilem Glikiem i on również jest do naszej dyspozycji - przyznał szkoleniowiec.

Łukasz Piszczek kończy reprezentacyjną karierę

Grał na trzech mistrzostwach Europy, był też na mundialu. Łukasz Piszczek przez lata wyrobił sobie w kadrze tak mocną pozycję, że z czasem nie wyobrażano sobie prawej strony bloku obronnego bez niego. Mało kto pamięta, że debiutował w niej jako napastnik. Po 11 latach uznał, że czas powiedzieć sobie dość i skupi się na grze w klubie.

To było jeszcze za czasów Leo Beenhakkera. Polska grała towarzysko z Estonią. Łukasz miał wtedy 22 lata. Zagrał ostatnie 29 minut. Holender widział dla niego miejsce w ofensywie. Tak, to prawda, bo Piszczek zaczynał karierę bliżej bramki przeciwnika niż swojej.

W ataku grywał już u taty trenera w swoim pierwszym klubie, w LKS Goczałkowice-Zdrój. Tam wypatrzyli go trenerzy Gwarka Zabrze, znani z wyszukiwania i umiejętnego oszlifowania piłkarskich diamentów. Przed Piszczkiem Gwarek wychował Kamila Kosowskiego, Artura Wichniarka czy Marcina Kuźbę.

Łukasz Piszczek (nr 20) debiutuje w kadrze. Luty 2007, towarzyski mecz z Estonią

Na Śląsku, w młodzieżowej piłce, bił strzeleckie rekordy, aż wpadł w oko wysłannikom Herthy Berlin. Miał 19 lat. To w Berlinie doszło do przełomu w jego karierze. Tam spotkał trenera, który miał na niego pomysł. Lucian Favre wymyślił, że z Łukasza lepszy będzie boczny obrońca niż napastnik czy skrajny pomocnik.



- Pamiętam doskonale ten moment. Graliśmy sparing. Po pięciu minutach wiedziałem, że to jest pozycja dla niego. Od początku spisywał się tak, jakby grał tam od lat - opowiadał po latach Favre.



Piszczek dojrzewał piłkarsko. W końcu przechwyciła go Borussia, która zapłaciła za niego 2,5 mln euro. Został trzecim z polskich muszkieterów w Dortmundzie, bo tam grali już Robert Lewandowski i Kuba Błaszczykowski, późniejszy przyjaciel Łukasza. Znali się jeszcze z reprezentacji juniorskich.



Piszczek rozkręcał się też w kadrze. Stał się żelaznym punktem u Franciszka Smudy, zagrał na swoim drugim wielkim turnieju - na Euro 2012. Z Rosją nawet asystował, ale to było marne pocieszenie. Turniej Polsce od strony sportowej kompletnie nie wyszedł.

Oglądaj Wideo: tvn24,PAP,East News,AFP,Łączy Nas Piłka Łukasz Piszczek i jego droga na szczyt

Na Euro najlepszy mecz

Zdecydowanie najlepiej obrońca zaprezentował się na ostatnim Euro, we Francji w 2016 roku. Popisowo zagrał zwłaszcza w meczu ze Szwajcarią. Był wszędzie. Biegał, jakby miał niestworzone pokłady energii, od jednej do drugiej bramki. - To chyba jego najlepsze spotkanie w reprezentacji - cmokali eksperci.

Był na boisku podczas historycznej batalii z Niemcami, wygranej 2:0. To on asystował przy golu Arkadiusza Milika.

Na tegorocznym mundialu w Rosji zagrał dwa spotkania i on wie, że w nich zawiódł. To nie był Piszczek, jakiego znaliśmy. Jakiś ospały, może nawet nieobecny, bez ochoty do odważnej gry do przodu, popełniający błąd za błędem w defensywie.

Mocno przeżył mistrzostwa. - Może będzie potrzebował czasu. Liczę jednak na jego doświadczenie. Jeśli będzie zdrowy i będzie chciał grać w reprezentacji Polski, to na pewno nam pomoże - ogłosił Jerzy Brzęczek, nowy selekcjoner reprezentacji na swojej pierwszej konferencji.

Między wierszami dało się odczytać, że Łukasz się waha i bliżej mu na "nie".

Oglądaj Wideo: tvn24 Brzęczek o Piszczku

Racjonalna decyzja

W sobotę, po 11 latach gry w orłem na koszulce, ogłosił, że jego czas w kadrze się skończył. "W życiu czasami trzeba podejmować ciężkie, ale racjonalne decyzje. Po długich przemyśleniach ja taką podjąłem" - zapewnił.

Zagrał w reprezentacji 65 razy, strzelił trzy gole. Zagrał na Euro w Austrii i Szwajcarii (2008), w Polsce i na Ukrainie (2012), we Francji (2016) i na mundialu w Rosji (2018).

Jego naturalnym następcą wydaje się Bartosz Bereszyński, dziś obrońca Sampdorii Genua, a wcześniej trzykrotny mistrz Polski z Legią. On też zaczynał karierę jako napastnik.

