Pistolet przystawiony do głowy Milika. Polski napastnik okradziony





Foto: Bartosz Krupa/East News | Video: PAP/EPA W Lidze Mistrzów Napoli pokonało Liverpool

Chwile grozy przeżył napastnik Napoli Arkadiusz Milik, wracając po zwycięskim meczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. W drodze do domu Polak został napadnięty i okradziony przez dwóch bandytów.

Gol w 90. minucie. Napoli dopadło Liverpool To miał być hit... czytaj dalej » Według relacji lokalnej gazety "Il Mattino" do zdarzenia doszło w czwartek, około drugiej w nocy, w miejscowości Varcaturo na przedmieściach Neapolu. Milik swoim autem zmierzał do domu. W pewnym momencie drogę zablokował mu skuter. Jeden z dwóch napastników podszedł do polskiego piłkarza i przystawił mu pistolet do głowy.

Bandyci ukradli Milikowi zegarek o wartości około siedmiu tysięcy euro i odjechali.

Dziennik "La Gazzetta dello Sport" podał, że napad trwał nieco ponad minutę. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Nie tylko Milik

To nie pierwsza sytuacja, gdy zawodnik Neapolu pada ofiarą napadu. W 2008 roku zegarek, pieniądze oraz klucze do domu stracił Marek Hamsik, wówczas 21-letnia wschodząca gwiazda klubu. Po kilku dniach skradziony zegarek czekał na Słowaka na posterunku policji.

W środowy wieczór Napoli pokonało 1:0 Liverpool, finalistę poprzedniej edycji LM. Milik należał do wyróżniających się zawodników gospodarzy, choć został zmieniony w 68. minucie.