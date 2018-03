Pique wspomina szatnię United. "Ze strachu prawie narobiłem w gacie"





Jest wychowankiem i gwiazdą Barcelony, ale jako nastolatek na cztery sezony trafił do Manchesteru United. Gerard Pique sięgnął właśnie po historię z 2005 roku, sprzed jednego z pierwszych w jego karierze meczów na Old Trafford w barwach Czerwonych Diabłów.

- Wyobraźcie sobie tę scenę - mam 18 lat, obok w szatni do gry szykują się Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs i Rio Ferdinand. Jestem zdenerwowany jak cholera, staram się być niewidzialny. Nagle słychać wyciszony, ale głośno wibrujący telefon - opowiada Hiszpan na theplayerstribune.com.

Wzrok Jacka Nicholsona

Keane, ten twardy Irlandczyk i kapitan zespołu, zaczyna się rozglądać, wyraźnie zaskoczony i wzburzony.



- Uświadamiam sobie, że dźwięk dochodzi z mojej torby, wiszącej tuż przy głowie Roya - wspomina Pique.



Keane wciąż się rozgląda, jak szaleniec, z miną i wzrokiem Jacka Nicholsona z filmu "Lśnienie". - Czyj to telefon? - drze się w końcu na całe gardło. - Pytam, czyj cholerny, p********y telefon?



- Jak mały chłopiec mówię, że mój, że bardzo przepraszam. Roy wariuje na całego, traci rozum, a ja ze strachu prawie robię w gacie - obrazowo wyjaśnia Pique.



Dzisiaj Hiszpan uważa, że dostał wtedy bardzo dobrą lekcję. - Teraz, w roku 2018, wszystko jest inne, młodzi piłkarze nie rozstają się ze swoimi smartfonami. Te kilkanaście lat temu było to nie do pomyślenia, zwłaszcza w United, zwłaszcza w obecności Roya Keane'a. To był jeden z tysięcy błędów, który popełniłem na Old Trafford - twierdzi Pique.