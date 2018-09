Szarpali automaty z zabawkami, trafili do izby wytrzeźwień. Lechia ukarała piłkarzy





Awanturowali się, szarpali automaty z zabawkami, w końcu zajął się nimi policyjny patrol. Finał był taki, że dwaj piłkarze Lechii Gdańsk spędzili noc w izbie wytrzeźwień. Teraz zostali ukarani przez klub.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kilka godzin po rozgrywanym w Gdańsku sparingowym meczu drużyny z Karpatami Lwów przynajmniej dwóch piłkarzy ruszyło do miasta. Tam zostali zatrzymani przez policyjny partol.

Przed jego przybyciem zachowywali się głośno i agresywnie, szarpali automaty z zabawkami. Ze względu na to, że swoim zachowaniem stwarzali zagrożenie dla siebie oraz innych osób, funkcjonariusze postanowili doprowadzić ich na izbę wytrzeźwień. Upoważniał do tego stan obu delikwentów - jeden miał 1,78, a drugi 1,64 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

"Wewnątrzklubowe konsekwencje"

Co lider, to lider. Lechia odjeżdża Doskonała passa... czytaj dalej » Kilka dni po incydencie do sprawy odniósł się klub. Głos w sprawie zabrał trener zespołu Piotr Stokowiec. 46-letni szkoleniowiec nie chciał zdradzić personaliów piłkarzy.

- Nie ma mojej zgody ani przyzwolenia, żeby w sposób nieprofesjonalny się zachowywać. Jest to także sytuacja, która na pewno nie sprzyja wizerunkowi drużyny, klubu i całego piłkarskiego środowiska. Mam nadzieję, że teraz będziemy jak najczęściej zajmowali się sprawami sportowymi - mówił.



- Wobec zawodników, którzy zachowali się nieodpowiednio, zostały wyciągnięte wewnątrzklubowe konsekwencje. Dla dobra zespołu podawanie sankcji nie jest jednak potrzebne. To wewnętrzna sprawa. Jako trener jestem zawiedziony taką postawę i jeszcze raz powtórzę, że dla takich zachowań nie ma tolerancji z mojej strony – dodał Stokowiec.

Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o pomocnika i obrońcę. Jeden z nich zagrał z Karpatami, a drugi miał wolne.