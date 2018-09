Złośliwy ambulans, pomagali piłkarze. "Myślałem, że kierowca żartował"





Samochód potrafi odmówić posłuszeństwa w najmniej spodziewanym momencie. W przypadku ambulansu to jednak sytuacja spotykana rzadko. W meczu ligi brazylijskiej problemy miał kierowca, który wjechał na murawę, by zabrać z niej kontuzjowanego zawodnika. Na szczęście pomoc nadeszła błyskawicznie.

Sytuacja zdarzyła się w meczu Vasco da Gama z Flamengo. Prestiżowego. To starcie drużyn najwyższej klasy rozgrywkowej, a na dodatek derby Rio de Janeiro, drugiego co do wielkości brazylijskiego miasta. Złośliwość rzeczy martwych sprawiła, że oprócz widowiska, fanom zafundowano też odrobinę kabaretu.

Ambulans pojawił się na murawie w drugiej połowie. Miał z niej zabrać z niej Bruno Silvę, kontuzjowanego graca Vasco. Do pewnego momentu wszystko szło zgodnie z planem.

"Prosił o pomoc"

Problemy rozpoczęły się gdy piłkarz był w środku pojazdu. Ten zamiast ruszyć, stał na środku boiska. Dopiero po chwili zorientowano się, że nie może odpalić. Po krótkiej rozmowie z kierowcą z odsieczą ruszyli zawodnicy obu drużyn. W sumie ośmiu. Silnik w końcu zaczął pracować i pojazd opuścił boisko.



54 tysięcy kibiców na stadionie zanosiło się śmiechem. Skołowani byli też sami zawodnicy. - Cóż za żałosna sytuacja. Myślałem, że kierowca żartował. Za chwilę powiedział jednak, że wyłączył silnik i prosi o pomoc. Trochę popchnęliśmy i udało się - mówił po meczu jeden z bohaterów, obrońca Flamengo - Rever.

Silva na boisko nie wrócił. Vasco wykorzystało wcześniej limit zmian, więc musiało kończyć mecz w dziesiątkę. Ale rywal też grał w osłabieniu, po tym jak jeden z jego zawodników kilkanaście minut po przerwie dostał czerwoną kartkę. Ostateczny rezultat - 1:1. Żeby było jeszcze bardziej kuriozalnie, Flamengo uratowało punkt dzięki bramce samobójczej.