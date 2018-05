Kominiarki na twarzach, w rękach pałki. Kibice zaatakowali piłkarzy





Foto: HOMEM DE GOUVEIA/PAP/EPA | Video: PAP/EPA Rękoczyny w Lizbonie

Uzbrojona w pałki i pasy grupa około pięćdziesięciu zamaskowanych mężczyzn wtargnęła na teren ośrodka treningowego Sportingu Lizbona i zaatakowała przebywających tam piłkarzy. Ranny został najlepszy strzelec zespołu Holender Bas Dost, ucierpiało także dwóch członków sztabu szkoleniowego.

Sprawcy mieli też wtargnąć do szatni i wyzywać trenera Jorge Jesusa i kilku piłkarzy, grożąc im bronią. W mediach ukazały się zdjęcia 28-letniego Dosta z ciętymi ranami twarzy.

To reakcja na brak awansu klubu do Ligi Mistrzów.



A group of masked Sporting CP fans have reportedly broken into the club’s training ground and attacked players & staff.



Injuring striker Bas Dost...who’s scored 34 goals for the club this season.



Truly shocking. pic.twitter.com/2Ku8O9d14m — SPORF (@Sporf) 15 maja 2018





"To nie jest Sporting"

Przedstawiciele Sportingu stanowczo potępili akty agresji i wandalizmu.



"Nie możemy w żaden sposób być łączeni z takim zachowaniem wobec zawodników, trenerów i sztabu ani z podejściem, które wiąże się ze stosowaniem przemocy. To nie jest i nie może być Sporting. Podejmiemy wszelkie możliwe kroki aby odszukać odpowiedzialnych za to, co się stało, i nie zawahamy się wystąpić o ich ukaranie" - napisano w oświadczeniu klubu.



Sporting zakończył rywalizację w portugalskiej ekstraklasie na trzecim miejscu, tracąc szansę na grę w eliminacjach w ostatniej kolejce (porażka 1:2 z Maritimo). Dotarł także do ćwierćfinału Ligi Europy, z której odpadł w kwietniu po porażce w dwumeczu z Atletico Madryt.



Prezes klubu Bruno de Carvalho zagroził wówczas, że zawiesi cały pierwszy zespół, zarzucając piłkarzom brak zaangażowania i słabą grę. Ostatecznie nikogo od drużyny nie odsunięto, ale po wpisach zawodników w mediach społecznościowych można było stwierdzić, że atmosfera w klubie jest napięta.